Sản lượng điện thương phẩm tăng hơn 11% trong 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Ninh cung cấp hơn 5,65 tỷ kWh điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn, tăng 11,15% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đơn vị tập trung đầu tư, cải tạo lưới điện, nâng khả năng đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng.

Trong 9 tháng, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã xây dựng mới, cải tạo 77km đường dây trung thế và 163km đường dây hạ thế.

Ngay từ đầu năm, Công ty phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực triển khai các công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện. Đến nay, đã xây dựng mới, cải tạo 77km đường dây trung thế, 163km đường dây hạ thế và hoàn thành đóng điện 39 trạm biến áp phân phối với tổng công suất 15,83MVA.

Đáng chú ý, các dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới trung áp được đẩy nhanh tại nhiều khu vực như Ba Chẽ, Bình Liêu, Cẩm Phả, Hải Hà, Móng Cái, Tiên Yên, Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Vân Đồn... theo phương án đa chia, đa nối, qua đó nâng khả năng cấp điện và linh hoạt xử lý khi xảy ra sự cố.

Cùng với đầu tư xây dựng, công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện được tăng cường. Công ty đã hoán đảo, nâng công suất 76 máy biến áp; thực hiện 816 phiên vệ sinh cách điện và 404 phiên đấu nối, sửa chữa trên đường dây đang mang điện, góp phần hạn chế thời gian ngừng cung cấp điện để thực hiện công việc.

Trong 3 tháng cuối năm, Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp tục vận hành an toàn hệ thống, đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, đưa các công trình hoàn thành vào khai thác; đồng thời chủ động phương án cấp điện phù hợp với diễn biến phụ tải và thời tiết, bảo đảm điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.