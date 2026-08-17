Tăng cường thúc đẩy gắn kết hai cơ quan lập pháp Việt Nam-Mexico

Chiều 17/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico (PT) do Thượng nghị sĩ Alberto Anaya Gutierrez, Tổng Bí thư PT dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn đại biểu cấp cao PT trong bối cảnh quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt Nam-Mexico và giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico đang phát triển mạnh mẽ, thực chất; bày tỏ trân trọng và cảm ơn sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả mà Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt những năm qua.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông báo khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra, kết quả cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và hội đồng nhân dân các cấp vừa qua; khẳng định vai trò quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong đẩy mạnh cải cách thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khuôn khổ pháp luật đồng bộ, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico Alberto Anaya Gutiérrez với đại biểu hai nước tại cuộc tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao hợp tác Việt Nam-Mexico trên các kênh Đảng, Nhà nước và giao lưu nhân dân, bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa Mexico trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại Mỹ Latinh; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò và vị thế của Mexico tại Mỹ Latinh; mong muốn phát triển mạnh mẽ, thực chất quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Mexico vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò của Đảng PT trên chính trường Mexico, hoan nghênh việc ra mắt và các hoạt động của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Mexico-Việt Nam do các nghị sĩ Đảng PT làm nòng cốt; nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ giữa hai Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị cũng như giữa các Ủy ban của Quốc hội hai nước sẽ tăng cường gắn kết giữa hai cơ quan lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới.

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Đảng PT, Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ sự ngưỡng mộ và khâm phục sâu sắc trước những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp Đổi mới cũng như trong công cuộc đấu tranh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới; khẳng định Đảng Lao động Mexico và cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Mexico trong thời gian tới.

Về quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez nhất trí tăng cường phối hợp, thúc đẩy trao đổi đoàn giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện, Hạ viện Mexico, trao đổi kinh nghiệm lập pháp và hoạt động giữa các Ủy ban, cơ quan lập pháp hai nước; phát huy vai trò của Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị của hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng đề nghị Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutierrez giúp chuyển lời mời Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Mexico sớm sang thăm Việt Nam.