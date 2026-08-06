Tăng tốc hoàn thiện dữ liệu đất đai, không để chậm tiến độ

Thời gian qua, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 14/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia. Tiến độ thực hiện đã có chuyển biến, số lượng thửa đất được đồng bộ, làm sạch từng bước tăng lên.

Tính đến ngày 3/8, Quảng Ninh đã xây dựng và đồng bộ được hơn 828.000/1.946.090 thửa đất (đạt trên 42% kế hoạch) lên Hệ thống thông tin đất đai quốc gia (VNLIS). Theo Công văn số 8661/BNNMT-QLĐĐ ngày 3/8/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quảng Ninh xếp thứ 26/34 tỉnh, thành phố về tiến độ đồng bộ, làm sạch dữ liệu đất đai. Thứ hạng này cho thấy những nỗ lực của tỉnh đã tạo chuyển biến bước đầu, song cũng đặt ra yêu cầu phải đẩy nhanh hơn nữa tiến độ hoàn thiện dữ liệu, nhất là khi thời gian thực hiện không còn nhiều và khối lượng hồ sơ cần xử lý vẫn rất lớn.

Phường Hà An họp bàn tháo gỡ khó khăn công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tháng 5/2026. Ảnh: Việt Hoa

Đến nay, số lượng thửa đất nông nghiệp chưa thu thập Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phải thực hiện đăng ký đất đai tại cấp xã là 629.711 thửa. Số lượng thửa đất thuộc trách nhiệm thực hiện của VNPT còn rất lớn 844.045 thửa đất, trong đó: số thửa đất VNPT đang thực hiện scan, đã scan nhưng chưa loại trùng lặp tại kho lưu trữ 130.222 thửa đất, số thửa đất đã có hồ sơ scan, đủ thông tin nhưng VNPT chưa nhập xong dữ liệu thuộc tính, dữ liệu không gian 476.746 thửa đất, số hồ sơ thửa đất đã scan xong hồ sơ nhưng VNPT chưa rà soát, phân loại và chưa chuyển về UBND cấp xã để bổ sung thông tin 237.077 thửa đất.

Trong khi đó, toàn tỉnh quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/10/2026 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương. Như vậy, khối lượng công việc còn lại rất lớn, trong khi thời gian thực hiện chỉ còn chưa đầy 3 tháng. Yêu cầu đặt ra là phải tăng tốc ở tất cả các khâu, từ hoàn thiện hồ sơ, số hóa, làm sạch đến cập nhật, đồng bộ dữ liệu; đồng thời phân định rõ trách nhiệm để không xảy ra tình trạng hồ sơ bị ách tắc, tồn đọng giữa các đơn vị.

Để đảm bảo những yêu cầu này, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư, rà soát hợp đồng đã ký với VNPT, đề xuất các biện pháp đẩy nhanh tiến độ; đồng thời chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh. Sở cũng khẩn trương lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc bổ sung, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, bảo đảm triển khai kịp thời, đáp ứng tiến độ. Cùng với đó, phối hợp với UBND các địa phương rà soát, xác định chính xác số lượng thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu; đồng thời xin ý kiến Cục Quản lý đất đai về nội dung Công văn số 2622/QLĐĐ-TKKKTTĐĐ ngày 8/6/2026 để có hướng dẫn thống nhất cho các địa phương, bảo đảm quá trình triển khai đúng quy định pháp luật.

Tại cơ sở, UBND các xã, phường, đặc khu được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với VNPT và đơn vị tư vấn đo đạc trong quá trình đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Các địa phương phải huy động tối đa lực lượng để phối hợp rà soát, xác minh, bổ sung thông tin đối với từng thửa đất; chủ động thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu VNPT tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu đối với các hồ sơ đã quét tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Những nội dung còn thiếu, còn sai sót phải được phản hồi đầy đủ để UBND các địa phương kịp thời bổ sung, không để hồ sơ tiếp tục tồn đọng tại VNPT, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/10/2026 đang đặt ra áp lực tiến độ rất lớn đối với Quảng Ninh. Các đơn vị, địa phương cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, chủ động, phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, đẩy nhanh từng phần việc, bảo đảm tiến độ chung. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tạo nền tảng quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyển đổi số, vì vậy, cần tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, đồng bộ và có thể khai thác hiệu quả.