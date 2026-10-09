Đồng chí Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Quản Minh Cường chỉ đạo: Tập trung tối đa cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Ngày 9/10, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy để nghe và cho ý kiến tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố, hiện nay trên địa bàn đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng 22 dự án trọng điểm với tổng diện tích trên 9.400ha. Đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng trên 6.300ha, tăng thêm gần 390ha so với tháng 8. Trong đó có 12 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo nội dung này, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời nhấn mạnh, khối lượng công việc còn lại rất lớn, yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa. Phải xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian từ nay đến cuối năm 2026. Trong quá trình triển khai thực hiện, các xã, phường, đặc khu chủ động rà soát, báo cáo vướng mắc phát sinh để kịp thời giải quyết. Đối với những đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, thành phố sẽ cương quyết xem xét, kiểm điểm trách nhiệm, nhất là đối với những trường hợp chưa hoàn thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan.

Nghe báo cáo về công tác phối hợp chuẩn bị, tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ – Truyền thống ngành Than, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Đảng ủy UBND thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai các phần việc theo kế hoạch, bảo đảm các hoạt động được tổ chức trang trọng, ý nghĩa. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của công nhân Vùng mỏ, ngành Than; phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng kỷ niệm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, công nhân và nhân dân.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, phát biểu kết luận.

Cũng trong ngày, đồng chí Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy nghe và cho ý kiến về chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp ASP Quảng Ninh, phường Liên Hòa.

Chỉ đạo nội dung này, Ban Thường vụ Thành uỷ giao Đảng ủy UBND thành phố triển khai các bước cấp phép đầu tư theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện phải đặc biệt tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, nhất là quy định liên quan đến miễn, giảm tiền thuê đất. Cùng với đó, tiếp tục rà soát tổng thể quỹ đất trong phạm vi Khu kinh tế ven biển Quảng Yên. Trên cơ sở đó xây dựng định hướng thu hút đầu tư phù hợp, đảm bảo phát huy tối đa các lợi thế của Khu kinh tế này trong dài hạn, tạo ra động lực phát triển cũng như nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững cho thành phố trong những năm tới.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh năm 2026; công tác tuyển dụng công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, khối chính quyền thành phố Quảng Ninh cùng nhiều nội dung quan trọng khác.