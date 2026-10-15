Phấn đấu hoàn thành nền đường QL4B trong năm 2026

Dự án cải tạo, nâng cấp QL4B đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Nhà thầu tổ chức đào đắp nền đường.

Dự án cải tạo, nâng cấp QL4B đoạn qua địa bàn Quảng Ninh là một trong những công trình trọng điểm được thành phố tập trung theo dõi, đôn đốc tiến độ. Với chiều dài gần 23km, dự án có tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng, điểm đầu tiếp giáp tỉnh Lạng Sơn trên địa bàn xã Điền Xá, điểm cuối tại nút giao cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thuộc xã Tiên Yên.

Theo thiết kế, hơn 12km đầu tuyến nối với tỉnh Lạng Sơn được đầu tư quy mô 2 làn xe cơ giới; đoạn cuối tuyến được thiết kế 4 làn xe, có dải phân cách giữa. Được khởi công từ cuối năm 2025, khi hoàn thành công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực lưu thông, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân, đồng thời tăng cường kết nối các địa bàn miền núi với trục cao tốc và mạng lưới giao thông liên vùng.

Sau hơn 9 tháng triển khai, với sự vào cuộc chỉ đạo sát sao từ UBND thành phố, cùng chủ đầu tư và nỗ lực của các địa phương có tuyến đi qua, đến nay công tác GPMB dự án đã đạt trên 95% tổng khối lượng, trong đó tại xã Điền Xá đã hoàn thành 47,41/47,73ha (đạt 99,3%); tại xã Tiên Yên hoàn thành khoảng 27,3/28,91ha (đạt 94,4%). Đây là điều kiện quan trọng để các nhà thầu mở rộng phạm vi thi công, tổ chức nhiều mũi triển khai đồng thời, từng bước đẩy nhanh tiến độ dự án.

Anh Nguyễn Văn Độ, đại diện nhà thầu Công ty CP Công trình 207, cho biết: Đơn vị bắt đầu thi công dự án từ tháng 7/2026, sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị mặt bằng. Hiện nhà thầu đã bố trí nhân lực, thiết bị theo yêu cầu hợp đồng, tổ chức 6 mũi thi công nền đường, đào mái taluy và đắp nền. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các mũi thi công cống thoát nước, cầu, kè, phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục đào, đắp nền đường trong năm 2026.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang tăng cường phương tiện, tổ chức đồng loạt nhiều mũi thi công.

Tại các đoạn tuyến khác, nhà thầu cũng chủ động điều chỉnh phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế. Công ty CP Tập đoàn xây dựng Đông Dương hiện triển khai 3 mũi đào và 2 mũi đắp nền đường. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị dự kiến bổ sung các mũi thi công, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và các thôn mở đường tiếp cận tại những vị trí khó khăn, tạo điều kiện đưa máy móc, phương tiện vào công trường, duy trì tiến độ thi công.

Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến di dời hạ tầng điện, nước và khả năng tiếp nhận đất, đá thải tại một số bãi đổ thải. Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công tại các vị trí liên quan. Các nhà thầu đề nghị chủ đầu tư cùng các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ di dời hạ tầng kỹ thuật, thống nhất phương án tiếp nhận đất, đá thừa, bảo đảm điều kiện thi công liên tục.

Để đáp ứng tiến độ đề ra, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, rà soát từng vị trí còn vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Đồng thời, chủ động phương án di chuyển hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển và tiếp nhận đất, đá thải, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi tại công trường. Các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo tuần, tháng; bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp với điều kiện mặt bằng; tranh thủ các vị trí đủ điều kiện để tổ chức nhiều mũi thi công, gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn công trình.

Với sự chủ động của chủ đầu tư, nhà thầu và sự phối hợp của các địa phương, dự án cải tạo, nâng cấp QL4B phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, tiến độ đề ra, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, tăng cường kết nối các địa bàn miền núi của Quảng Ninh với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đồng thời mở rộng liên kết giao thông giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn, tạo thêm động lực phát triển kinh tế và giao thương khu vực.