Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng KCN Đông Triều

Với diện tích quy hoạch là 178,31ha, KCN Đông Triều được kỳ vọng mở thêm dư địa thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực phía Tây của Quảng Ninh. Hiện phường Hoàng Quế đang tập trung tháo gỡ từng vướng mắc, đẩy nhanh GPMB giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, tạo quỹ đất phục vụ triển khai dự án.

Cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế trao đổi với bà Lê Thị Lan (khu Yên Dưỡng) về phương án GPMB.

Gia đình bà Lê Thị Lan (khu Yên Dưỡng, phường Hoàng Quế) có khoảng 16.000m² đất nông nghiệp và hơn 100m² đất ở, nhà ở thuộc diện thu hồi trong giai đoạn 1 của dự án KCN Đông Triều. Thời gian đầu gia đình bà Lan băn khoăn về phương án bồi thường GPMB, hỗ trợ, cũng như cuộc sống sau khi bàn giao đất. Trong quá trình thực hiện, cán bộ địa phương và đơn vị GPMB nhiều lần trực tiếp trao đổi, giải thích cụ thể những nội dung liên quan đến diện tích, nguồn gốc đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ.

Sau khi được giải đáp, gia đình bà Lan đã đồng thuận với phương án GPMB. Bà Lan chia sẻ: “Thực tế, sản xuất nông nghiệp hiện nay hiệu quả không cao. Gia đình mong KCN sớm được triển khai để con em địa phương có thêm việc làm, không phải đi xa. Nhà tôi đồng thuận bàn giao mặt bằng và mong các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện kịp thời để người dân sớm ổn định cuộc sống”.

Khu Yên Dưỡng có 205 hộ dân thuộc diện thu hồi đất để thực hiện KCN Đông Triều. Mỗi hộ có điều kiện sử dụng đất, hồ sơ pháp lý và mức độ ảnh hưởng khác nhau; có trường hợp liên quan đất sản xuất, có hộ liên quan cả đất ở, nhà ở, một số hồ sơ phải tiếp tục xác minh nguồn gốc đất hoặc bổ sung thủ tục. Vì vậy, việc bám sát từng hộ, xử lý cụ thể từng vướng mắc có ý nghĩa quan trọng trong tạo đồng thuận và bảo đảm tiến độ chung.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Chi bộ khu Yên Dưỡng, người dân địa phương kỳ vọng dự án khi hình thành tạo thêm việc làm, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống. Trong quá trình GPMB, chi bộ, khu phố và các đoàn thể thường xuyên tổ chức gặp gỡ từng hộ, nắm bắt tâm tư, kiến nghị để phối hợp với cơ quan chuyên môn giải quyết. MTTQ và các tổ chức đoàn thể của phường phát huy vai trò vận động, nắm bắt nguyện vọng, phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở; qua đó giúp các chủ trương, chính sách về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ được chuyển tải cụ thể hơn tới người dân.

Khu vực thực hiện GPMB giai đoạn 1 dự án KCN Đông Triều tại phường Hoàng Quế.

Giai đoạn 1 của dự án KCN Đông Triều có phạm vi GPMB gần 117ha, liên quan đến 306 hộ dân và 4 tổ chức. Đến nay, các phương án bồi thường, hỗ trợ cơ bản đã được hoàn thành; gần 36ha đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hoàng Quế, cho biết: "Đối với phần diện tích còn lại, trung tâm đang tập trung kiểm tra, xác minh, hoàn thiện và công khai các phương án; phối hợp tổ chức đối thoại, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tăng cường giải thích chính sách, pháp luật. Qua đó, đẩy nhanh các bước thẩm định, phê duyệt, chi trả, tăng diện tích bàn giao cho chủ đầu tư, hướng tới hoàn thành GPMB giai đoạn 1 trong năm 2026".

Việc đẩy nhanh GPMB càng có ý nghĩa khi KCN Đông Triều được xác định là một trong những không gian phát triển công nghiệp mới ở khu vực phía Tây thành phố. Theo quy hoạch, KCN phát triển theo mô hình công nghiệp sạch, đa ngành, tập trung vào các lĩnh vực tự động hóa, lắp ráp, điện tử, viễn thông. Không gian sản xuất được bố trí cùng hệ thống cây xanh, mặt nước, giao thông và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hình thành KCN đồng bộ, hiện đại.

Quy hoạch KCN còn gắn với khu nhà ở và các công trình xã hội, văn hóa, thể thao phục vụ người lao động. Với quy mô lao động dự kiến khoảng 10.000 người, khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung quỹ đất cho sản xuất công nghiệp, đồng thời mở thêm nhu cầu về nhà ở, thương mại, dịch vụ và các thiết chế phục vụ đời sống. Qua đó, khu vực phía Tây thành phố có thêm điều kiện thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, tạo thêm việc làm tại chỗ và mở rộng không gian phát triển công nghiệp, dịch vụ.