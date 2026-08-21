Truyền thông về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt

Trong 2 ngày 20, 21/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam, các chuyên gia và UBND 3 phường Hiệp Hoà, Uông Bí, Yên Tử tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt thông qua thí điểm đồng xử lý trong lò nung xi măng tại tỉnh Quảng Ninh”.

Tại hội nghị, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, nội dung và lộ trình triển khai dự án; giới thiệu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phân loại rác thải nhựa và đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong lò nung xi măng; làm rõ lợi ích về môi trường, kinh tế tuần hoàn và các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường; trao đổi, thảo luận về hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương; xác định khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp và cơ chế phối hợp giữa các bên trong quá trình triển khai dự án.

Các đại biểu được giới thiệu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phân loại rác thải nhựa và đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong lò nung xi măng.

Sau khi được truyền thông, các đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về các vấn đề: Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt; công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và kế hoạch triển khai dự án tại địa phương; đồng thời đề xuất các ý kiến, kiến nghị để triển khai dự án hiệu quả; cơ chế phối hợp giữa các bên trong khảo sát, thu thập số liệu, xây dựng và triển khai mô hình phân loại rác thải nhựa, mô hình đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt…

Được biết sau các hội nghị tuyên truyền này, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục chủ trì và phối hợp tổ chức các hội nghị khởi động trên toàn tỉnh. Trong khuôn khổ dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ phối hợp hỗ trợ các địa phương xây dựng các trạm trung chuyển rác.