Hội nghị tuyên truyền dự án quản lý chất thải rắn hướng tới kinh tế tuần hoàn

Chiều 20/8, UBND phường Hiệp Hòa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại nhằm thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt thông qua thí điểm xử lý trong lò nung xi măng trên địa bàn tỉnh.

Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Na Uy thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tài trợ, hướng tới việc nghiên cứu, thúc đẩy các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo hướng kinh tế tuần hoàn, góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham gia hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung chuyên môn quan trọng hướng tới bảo vệ môi trường bền vững: Từ kế hoạch dự án tập trung tuyên truyền rõ ràng về mục tiêu, nội dung cốt lõi và lộ trình thực hiện cụ thể của Dự án; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về công tác phân loại rác thải sinh hoạt ngay tại nguồn; giới thiệu chi tiết mô hình đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt bên trong lò nung xi măng.

Đồng thời thảo luận thực trạng, đánh giá khách quan hiện trạng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đang diễn ra tại địa phương. Trao đổi các giải pháp thực tế để các cơ quan chức năng và người dân phối hợp vận hành Dự án hiệu quả.

Hội nghị là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 206/KH-UBND của phường Hiệp Hòa về thi đua "Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh". Thông qua việc cung cấp những thông tin thiết thực về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa của Dự án; phương pháp phân loại, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của chính quyền, các tổ chức, cộng đồng dân cư và người dân trong quá trình triển khai Dự án.

