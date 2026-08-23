Thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác Hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc

Chiều 23/8, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII, Ban Tổ chức hội nghị đã tổ chức các phiên thảo luận chuyên đề về đầu tư, thương mại; giao thông vận tải, logistics; văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Quang cảnh phiên thảo luận Chuyên đề 3 về văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Các phiên thảo luận thu hút hơn 200 đại biểu, với 24 tham luận của các địa phương trong Hành lang kinh tế. Các đại biểu tập trung đánh giá kết quả hợp tác, nhận diện những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp đưa hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, có chiều sâu.

Ở lĩnh vực đầu tư, thương mại, các đại biểu đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu, kết nối doanh nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực, song liên kết kinh tế toàn tuyến chưa tương xứng tiềm năng.

Các địa phương thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc; thu hút đầu tư vào logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, kinh tế số và du lịch. Đặc biệt, cần chuyển từ hợp tác theo định hướng sang các chương trình, dự án cụ thể, xây dựng danh mục dự án ưu tiên chung của toàn Hành lang.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh Nguyễn Thùy Yên thảo luận tại Chuyên đề 3.

Về giao thông vận tải, logistics, các đại biểu xác định đây là nền tảng thúc đẩy liên kết kinh tế. Trong đó, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được xác định là trục kết nối chiến lược giữa cửa khẩu Lào Cai với Hà Nội, hệ thống cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và mạng lưới đường sắt Vân Nam.

Các địa phương đề xuất phát triển vận tải đa phương thức, tăng kết nối đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng không với trung tâm logistics, cửa khẩu, cảng biển; đẩy mạnh chuyển đổi số, cửa khẩu thông minh nhằm giảm thời gian, chi phí logistics.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh Trương Hoàng Quang tham gia thảo luận tại Chuyên đề 2 về giao thông vận tải, logistics.

Trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân, các đại biểu đề xuất xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng, xuyên biên giới, trong đó có bộ sản phẩm “Một hành trình - Nhiều điểm đến”; tăng kết nối doanh nghiệp lữ hành; mở rộng trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Chuyên đề 1 về đầu tư, thương mại.

Ngày mai (24/8), Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế giữa 5 tỉnh, thành: Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII chính thức diễn ra với chủ đề “Tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh”.