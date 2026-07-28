Tăng cường hợp tác giữa Quảng Ninh (Việt Nam) và Phúc Kiến (Trung Quốc)

Ngày 28/7, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị định kỳ lần thứ hai. Tham dự hội nghị, về phía tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) có đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; về phía tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) có đồng chí Triệu Tăng Liên, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền nhân dân tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) chụp ảnh lưu niệm hội nghị định kỳ lần thứ hai.

Trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác năm 2017, Bản ghi nhớ năm 2022 cùng các thỏa thuận hợp tác giữa các sở, ngành và địa phương hai bên, nhiều hoạt động hợp tác đã được triển khai hiệu quả. Hai tỉnh thường xuyên trao đổi đoàn các cấp; duy trì các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch. Đến nay, có nhiều đoàn công tác cấp tỉnh và cấp sở, ngành được tổ chức tới hai bên; nhiều doanh nghiệp Phúc Kiến đang đầu tư tại Quảng Ninh; hoạt động xúc tiến đầu tư giữa hai bên ngày càng được mở rộng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh, khẳng định: Đây là thời điểm thuận lợi để hai địa phương tiếp tục nâng tầm hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn. Để tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận đã ký, đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường giao lưu giữa các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương; quan tâm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác thương mại và đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác hai chiều. Đồng thời, hai bên tăng cường hợp tác giữa các cảng biển; hoạt động logistics; du lịch; giáo dục. Trong đó, khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch đường biển và đường hàng không; tạo điều kiện để Trường Đại học Hạ Long mở rộng hợp tác với các trường đại học của tỉnh Phúc Kiến…

Đồng chí Triệu Tăng Liên, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) phát biểu tại hội nghị định kỳ lần thứ hai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Tăng Liên, Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Phúc Kiến chúc mừng tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị được công nhận là thành phố trực thuộc Trung ương. Với nhiều điểm tương đồng về điều kiện phát triển như cùng là địa phương ven biển, có thế mạnh về cảng biển, logistics, thương mại, du lịch, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, tiềm năng hợp tác giữa hai tỉnh còn rất lớn.

Phó Tỉnh trưởng Chính quyền Nhân dân tỉnh Phúc Kiến cũng mong rằng hai bên tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại có thế mạnh; đẩy mạnh các hợp tác giáo dục, văn hóa, thể thao, giao lưu thanh niên. Trong đó, sớm khôi phục tuyến du lịch đường biển từ Phúc Kiến đến Hạ Long và ngược lại.

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất cho rằng: Với sự quyết tâm của các cơ quan và doanh nghiệp hai bên, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Phúc Kiến tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những mô hình hợp tác địa phương tiêu biểu trong quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Tại hội nghị, diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh với Sở Văn hóa, Du lịch tỉnh Phúc Kiến và Cục Thể thao tỉnh Phúc Kiến; Trường Đại học Hạ Long với Trường Đại học Mân Giang.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh với Sở Văn hóa, Du lịch tỉnh Phúc Kiến và Cục Thể thao tỉnh Phúc Kiến; Trường Đại học Hạ Long với Trường Đại học Mân Giang.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp hai tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) chứng kiến thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp: Công ty TNHH Du lịch F5 Việt Nam với Tập đoàn Du lịch Trung Quốc Phúc Kiến; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Tú với Công ty TNHH Tập đoàn Chunlun Phúc Kiến.