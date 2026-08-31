Thị trường hàng hóa ổn định trong dịp nghỉ lễ

Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sức mua tại các chợ dân sinh trên địa bàn Quảng Ninh có xu hướng tăng, nhất là đối với nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả và thủy sản. Tuy nhiên, nhờ chủ động nguồn hàng, thị trường cơ bản ổn định, hàng hóa đa dạng, giá bán không có biến động bất thường.

Người dân, du khách mua hàng hoá tại chợ Hạ Long I.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết 2/9, khiến nhu cầu mua sắm, chuẩn bị thực phẩm cho các bữa ăn gia đình và liên hoan tăng lên. Ghi nhận tại một số chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cho thấy, không khí mua bán diễn ra khá sôi động, nhưng không xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá đột biến.

Tại khu vực kinh doanh thủy sản của chợ Hạ Long I, lượng người dân và du khách đến mua hàng khá đông. Giá các mặt hàng thuỷ sản ổn định, nguồn cung dồi dào. Cá chim biển có giá khoảng 220.000 đồng/kg; ghẹ dao động 420.000-450.000 đồng/kg; bề bề loại trứng khoảng 250.000 đồng/kg; mực từ 350.000-420.000 đồng/kg... Giá các mặt hàng thủy sản nhìn chung ổn định, dù có điều chỉnh nhẹ theo từng ngày tùy nguồn cung và điều kiện thời tiết.

Anh Hoàng Quốc Văn, du khách đến từ Hà Nội, cho biết: Tôi tranh thủ kỳ nghỉ lễ đưa gia đình về Quảng Ninh du lịch, đồng thời mua một số loại hải sản về làm quà. Hải sản ở đây khá phong phú, tươi ngon, có nhiều loại để lựa chọn. Tôi thấy giá cả tương đối hợp lý, phù hợp với chất lượng sản phẩm, nên gia đình rất yên tâm khi mua sắm.

Các mặt hàng thuỷ sản phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm.

Bà Phạm Thị Định, tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ, cho biết: “Những ngày lễ khách mua đông hơn ngày thường, nhất là các loại hải sản và thực phẩm tươi sống. Giá có thể thay đổi từng ngày do thời tiết mưa, gió ảnh hưởng đến việc khai thác, vận chuyển, nhưng nguồn hàng vẫn bảo đảm. Chúng tôi chủ động lấy hàng từ sớm để có đủ hàng phục vụ người dân, cố gắng giữ giá ổn định."

Không chỉ nhóm thủy sản, mặt hàng rau củ quả cũng được các tiểu thương chủ động nhập về với số lượng phù hợp sức mua. Theo các tiểu thương, giá rau xanh có thể biến động theo ngày do ảnh hưởng của thời tiết. Những ngày mưa, gió, việc thu hoạch, vận chuyển rau từ vùng sản xuất đến các chợ gặp khó khăn có thể khiến một số mặt hàng tăng hoặc giảm nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung trên thị trường vẫn đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. Hiện, bắp cải khoảng 20.000 đồng/kg; chanh 35.000 đồng/kg; cà chua 30.000 đồng/kg; rau muống 25.000 đồng/ bó to; bí xanh 25.000 đồng/kg và bầu khoảng 30.000 đồng/kg...

Trong dịp nghỉ lễ, người dân cũng chú trọng lựa chọn thực phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm độ tươi ngon. Nhiều người dân cho biết, dù mua sắm phục vụ gia đình trong dịp lễ nhưng không có tâm lý tích trữ quá nhiều, bởi hàng hóa vẫn được cung ứng liên tục.

Người dân, du khách mua sắm tại siêu thị GO! Hạ Long dịp nghỉ lễ.

Chị Nguyễn Thị Hương, phường Hạ Long, chia sẻ: Gia đình tôi thường tranh thủ những ngày nghỉ lễ để tổ chức bữa cơm sum họp. Tôi thấy các mặt hàng tại chợ khá phong phú, giá cả cơ bản như ngày thường, một số loại có tăng giảm nhưng không đáng kể. Quan trọng là hàng tươi, dễ lựa chọn nên người dân khá yên tâm.

Việc nguồn hàng được duy trì ổn định trong dịp lễ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng tăng. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách dịp nghỉ lễ, các doanh nghiệp phân phối, hệ thống bán lẻ và tiểu thương đã chủ động nguồn hàng từ sớm; công tác theo dõi thị trường cũng được tăng cường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Với sự chủ động từ các khâu cung ứng, phân phối đến bán lẻ, nguồn hàng thiết yếu trên địa bàn Quảng Ninh được bảo đảm ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, dự báo nhu cầu mua sắm, ăn uống, vui chơi của người dân và du khách tiếp tục ở mức cao. Đặc biệt, thời tiết khu vực Bắc Bộ trong ngày 1-2/9 được dự báo có mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối và đêm, có thể tác động nhất định đến hoạt động khai thác, vận chuyển một số mặt hàng tươi sống.

Với sự chủ động từ các khâu cung ứng, phân phối đến bán lẻ, nguồn hàng thiết yếu trên địa bàn Quảng Ninh được bảo đảm ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng. Việc giá cả cơ bản được giữ ở mức hợp lý không chỉ tạo thuận lợi cho người dân mua sắm trong dịp lễ mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, ổn định, nhất là tại các khu vực tập trung đông người dân và du khách.