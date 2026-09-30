So sánh camera IMOU S31FEP và S51FEP: camera ngoài trời nào đáng mua?

So sánh camera IMOU S31FEP và S51FEP giúp làm rõ những khác biệt giữa hai mẫu camera ngoài trời của IMOU. Cả hai đều hướng đến nhu cầu giám sát không gian bên ngoài với thiết kế chuyên dụng và nhiều tính năng thông minh. Vậy đâu là lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu và ngân sách thực tế?

So sánh camera IMOU S31FEP và S51FEP có gì khác

Hai mẫu camera IMOU ngoài trời thuộc dòng Cruiser SE+ có nhiều điểm tương đồng về thiết kế, khả năng xoay và các tính năng giám sát ngoài trời. Tuy nhiên, S31FEP và S51FEP vẫn có một số khác biệt rõ rệt như sau:

Về độ phân giải và chất lượng hình ảnh

So sánh camera IMOU S31FEP và S51FEP cho thấy có sự khác biệt về độ phân giải. S31FEP sở hữu camera 3MP với độ phân giải 2304 × 1296 pixel, phù hợp với nhu cầu giám sát các khu vực ngoài trời thông thường. Camera sử dụng cảm biến CMOS 1/2.8 inch và ống kính cố định 3.6mm, cho góc nhìn 82° theo chiều ngang.

IMOU S51FEP có chất lượng chi tiết cao hơn

S51FEP nâng độ phân giải lên 5MP (3K), sử dụng cảm biến CMOS 1/3 inch và ống kính cố định 3.6mm. Nhờ lượng chi tiết cao hơn, mẫu 5MP có lợi thế khi cần phóng to hình ảnh để quan sát các khu vực hoặc vật thể ở xa.

Về tầm nhìn ban đêm và tính năng cảnh báo

Khả năng quan sát ban đêm của hai camera tương đối tương đồng khi đều hỗ trợ tầm nhìn khoảng 30m và 4 chế độ ban đêm. Cả hai cũng được trang bị đèn Spotlight cùng còi cảnh báo; riêng S51FEP được công bố mức còi 110dB, giúp tăng khả năng cảnh báo khi phát hiện tình huống bất thường trong khu vực giám sát.

Về tính năng AI, cả S31FEP và S51FEP đều hỗ trợ phát hiện chuyển động, phát hiện người và Smart Tracking. Hai model cũng có mic, loa để đàm thoại hai chiều và hỗ trợ xoay ngang 355°, xoay dọc 0–90°.

Về lưu trữ và kết nối

Khi so sánh camera IMOU S31FEP và S51FEP, khả năng lưu trữ của hai mẫu gần như không có khác biệt khi cùng hỗ trợ thẻ microSD tối đa 512GB. Tuy nhiên, với độ phân giải 5MP, S51FEP có thể tạo tệp video lớn hơn S31FEP nếu thiết lập ghi hình ở cùng điều kiện.

Khả năng lưu trữ ở cả hai mẫu camera không có sự khác biệt

Về kết nối, cả hai model đều hỗ trợ Wi-Fi, LAN và ONVIF. S31FEP dùng chuẩn IEEE 802.11 b/g/n/ax, còn S51FEP hỗ trợ Wi-Fi 6 trên băng tần 2.4GHz. Vì 802.11ax là chuẩn Wi-Fi 6, đây không phải điểm khác biệt riêng của S51FEP.

Về mức giá

Theo giá hiển thị tại CellphoneS ở thời điểm cập nhật, IMOU S31FEP khoảng 800.000 đồng, trong khi S51FEP khoảng 820.000 đồng, chênh lệch khoảng 20.000 đồng. Mức giá có thể thay đổi theo thời điểm.

Với mức giá thấp hơn, S31FEP vẫn đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu giám sát ngoài trời thông thường nhờ độ phân giải 3MP và hệ thống tính năng tương đồng. Ngược lại, nếu có thể chi thêm khoảng 20.000 đồng và ưu tiên hình ảnh nhiều chi tiết hơn, S51FEP mang đến độ phân giải 5MP để cân nhắc.

Lưu ý: Giá 2 mẫu camera mang tính chất tham khảo ở thời điểm viết bài.

Tiêu chí

IMOU S31FEP

IMOU S51FEP

Độ phân giải

3MP (2304 × 1296)

5MP (2880 × 1620)

Cảm biến

CMOS 1/2.8 inch

CMOS 1/3 inch

Góc nhìn ngang

82°

73°

AI

Phát hiện chuyển động, phát hiện người, Smart Tracking

Phát hiện chuyển động, phát hiện người, Smart Tracking

Tầm nhìn đêm

30m, 4 chế độ

30m, 4 chế độ

Quay quét

355° ngang, 0–90° dọc

355° ngang, 0–90° dọc



Nên mua camera IMOU S31FEP hay S51FEP?

So sánh camera IMOU S31FEP và S51FEP cho thấy S31FEP phù hợp hơn với nhu cầu giám sát cơ bản và muốn tiết kiệm chi phí. Trong khi đó, S51FEP hướng đến người dùng ưu tiên hình ảnh 5MP để giữ nhiều chi tiết hơn khi quan sát hoặc phóng to.

Người dùng có thể tham khảo IMOU S31FEP và S51FEP tại CellphoneS để cập nhật giá bán. Ngoài S31FEP và S51FEP, người dùng có thể tham khảo thêm các mẫu camera IMOU tại CellphoneS để lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách.

Tạm kết

So sánh camera IMOU S31FEP và S51FEP cho thấy hai mẫu có nhiều tính năng giám sát và kết nối tương đồng, trong đó khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở độ phân giải. S31FEP phù hợp với nhu cầu giám sát cơ bản, còn S51FEP hướng đến hình ảnh 5MP nhiều chi tiết hơn. Mức chênh lệch giá cũng là yếu tố nên cân nhắc theo nhu cầu sử dụng thực tế. Ngoài hai mẫu trên, người dùng có thể tham khảo thêm các dòng camera tại CellphoneS để lựa chọn thiết bị phù hợp với khu vực cần giám sát.