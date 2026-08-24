Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh

Chiều 24/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh.

Theo đó, tại Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, Quốc hội quyết nghị:

Thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh.

Thành phố Quảng Ninh giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Biển Đông.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: DUY LINH)

Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026.

Tại Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh, Quốc hội quyết nghị:

Thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Bắc Ninh.

Thành phố Bắc Ninh giáp thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và các tỉnh Hưng Yên, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh (Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành) và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương theo quy định; ổn định đời sống của nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh được đổi tên để hoạt động với tên gọi thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Các văn bản pháp luật được ban hành trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà vẫn được tiếp tục thực hiện sau ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành nếu có cụm từ “tỉnh Bắc Ninh” thì được chuyển thành “thành phố Bắc Ninh”; nếu có cụm từ “tỉnh Quảng Ninh” thì được chuyển thành “thành phố Quảng Ninh”.

Văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền ban hành, cấp trước ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi hết thời hạn hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, thu hồi bởi cơ quan, người có thẩm quyền.

Kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành, ngoài các chế độ, chính sách đối với thành phố trực thuộc trung ương, các cơ chế, chế độ, chính sách đặc thù đối với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh trước đây vẫn tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, Bắc Ninh cho đến hết giai đoạn áp dụng hoặc đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.