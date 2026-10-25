Thống nhất lộ trình góp vốn, thúc đẩy triển khai Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang (giai đoạn I)

Ngày 25/10, tại phường Hồng Gai, Công ty CP Thống Nhất 508 tổ chức hội nghị khách hàng lần thứ hai, nhằm thông tin kế hoạch, lộ trình triển khai Dự án Khu đô thị Bắc Cầu Bang (giai đoạn I), cũng như làm rõ các nghĩa vụ tài chính liên quan và thống nhất phương án tiếp tục góp vốn để thực hiện dự án.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Công ty CP Thống Nhất 508, dự án có tổng mức đầu tư ban đầu trên 418 tỷ đồng, diện tích 134ha, gồm 2 giai đoạn. Công ty đã hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng từ năm 2008; được bàn giao đất tại thực địa đợt 1, giai đoạn I trong năm 2008, với trên 112.000m² đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, sau khi quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được điều chỉnh, phê duyệt, Công ty CP Thống Nhất 508 đã phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, cập nhật quy hoạch. Đồng thời, tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án; thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, đặc biệt là hoàn thành tiền sử dụng đất bổ sung theo kết luận thanh tra số 2096/KL-TT của Thanh tra chính phủ với số tiền trên 29 tỷ đồng; hoàn thiện hồ sơ thiết kế; các thủ tục đấu nối hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị mặt bằng để sẵn sàng triển khai thi công khi đủ điều kiện theo quy định.

Ban đại diện của các nhà đầu tư góp vốn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đến nay, trong tổng số 860 ô đất đã ký hợp đồng góp vốn, có 733 ô đất đã ký biên bản thỏa thuận điều chỉnh. Hiện Công ty tiếp tục làm việc với các khách hàng chưa thống nhất phương án điều chỉnh được đặt ra nhằm hoàn thiện cơ sở triển khai dự án theo quy hoạch mới.

Tuy nhiên, do quá trình thực hiện dự án kéo dài so với kế hoạch ban đầu đã làm thay đổi mặt bằng giá, chi phí đầu tư xây dựng, chi phí quản lý và các khoản chi phí liên quan. Sau khi rà soát, tính toán lại, tổng kinh phí dự kiến để hoàn thành dự án là trên 1.050 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự kiến chia quá trình thực hiện thành 3 giai đoạn, với tổng thời gian 24 tháng kể từ khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đủ điều kiện thi công.

Các khách hàng phát biểu ý kiến, trao đổi thắc mắc tại hội nghị.

Tại hội nghị, Công ty đề nghị các khách hàng tiếp tục chia sẻ, đồng hành, phối hợp cùng hoàn thiện nguồn vốn đầu tư để triển khai thi công. Nguồn vốn huy động từ khách hàng sẽ được quản lý thông qua tài khoản chuyên biệt, sử dụng đúng mục đích và có cơ chế giám sát của Ban đại diện khách hàng.

Đồng thời, cam kết sau khi dự án được UBND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, Công ty sẽ tổ chức triển khai dự án theo tiến độ, kế hoạch được cấp có thẩm quyền chấp thuận; công khai thông tin, duy trì đối thoại và rà soát phương án xử lý những chênh lệch về vị trí, diện tích, giá trị quyền lợi của khách hàng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan hoàn thiện thủ tục pháp lý, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng, nhà đầu tư sau khi dự án hoàn thành, được nghiệm thu và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Các khách hàng biểu quyết phương án ký biên bản thảo thuận và cam kết tiếp tục lộ trình góp vốn để hoàn thành dự án.

Sau khi trao đổi, làm rõ về kế hoạch triển khai dự án, các cam kết của chủ đầu tư, hầu hết đại diện các khách hàng đã thống nhất biểu quyết phương án ký biên bản thảo thuận và cam kết tiếp tục lộ trình góp vốn để hoàn thành dự án. Qua đó, tạo cơ sở thúc đẩy dự án triển khai theo đúng quy định.