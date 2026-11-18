LITEON Việt Nam thăng 3 bậc, xếp thứ 47 trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026

Chiều 18/11, tại TP Hồ Chí Minh, Anphabe công bố và vinh danh Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026. Ở khối doanh nghiệp vừa, Công ty TNHH LITEON Việt Nam xếp thứ 47, tăng 3 bậc so với vị trí thứ 50 năm 2025. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chăm lo đời sống người lao động và nâng cao sức hút với người tìm việc.

Lễ vinh danh diễn ra trong khuôn khổ hội nghị thường niên Vietnam Best Places to Work Leaders Summit 2026 với chủ đề “Human-AI Vantage - Lợi thế cộng hưởng”, quy tụ hơn 700 lãnh đạo doanh nghiệp, giám đốc nhân sự và chuyên gia.

Đại diện LION Việt Nam nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026.

Bảng xếp hạng dựa trên đánh giá độc lập của người đi làm

Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là bảng xếp hạng thường niên do Anphabe, đơn vị tư vấn tiên phong trong lĩnh vực thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc, thực hiện từ năm 2013 dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Năm 2026 là lần thứ 13 chương trình khảo sát được tổ chức.

Khảo sát năm nay ghi nhận đánh giá của hơn 60.000 người đi làm có kinh nghiệm về hơn 700 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Thứ hạng được tính dựa trên chỉ số sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng của từng doanh nghiệp, theo mô hình và phương pháp được kiểm chứng bởi đơn vị thứ ba Intage Việt Nam. Kết quả được công bố riêng cho khối doanh nghiệp lớn và khối doanh nghiệp vừa.

Việc thăng hạng trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh cho thấy LITEON Việt Nam ngày càng được người đi làm biết đến và đánh giá tích cực như một nơi làm việc đáng tin cậy.

Những chính sách thiết thực dành cho người lao động

Từ đầu năm 2026, LITEON Việt Nam tăng lương cơ bản và thưởng năng suất cho người lao động trực tiếp sản xuất, bổ sung phụ cấp cho các vị trí đặc thù và nâng mức thưởng cho người lao động gắn bó lâu dài. Công ty cũng hỗ trợ lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản và cho lao động nam ngày nghỉ hưởng lương khi vợ sinh con.

Bên cạnh đó, trong 10 tháng năm 2026, công ty tổ chức 25 chương trình gắn kết và hoạt động vì cộng đồng với khoảng 5.000 lượt người lao động tham gia, như lớp vẽ cuối tuần, hội thảo chăm sóc sức khỏe và thăm hỏi gia đình nhân viên. Tình nguyện viên LITEON cũng cùng địa phương làm sạch bãi biển Đồ Sơn (TP Hải Phòng), thu gom khoảng 2 tấn rác, và trao 1.000 suất ăn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ninh. Đầu năm 2026, 95 người lao động gắn bó lâu năm được tri ân bằng đồng xu vàng 9999.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Henry Chien, Giám đốc Nhân sự, công ty TNHH LITEON Việt Nam, cho biết: “Giải thưởng này thuộc về mỗi người lao động LITEON. Chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, cải thiện môi trường làm việc và chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn phát triển mới tại Hải Phòng và Quảng Ninh.”

Người lao động của LITEON Việt Nam tham gia một chương trình gắn kết năm 2026.

Năm 2026: Ba chương trình giải thưởng, một hướng đi nhất quán

Cũng trong năm 2026, vào ngày 16/5, tại chương trình The Best of Vietnam 2026, LITEON Việt Nam được vinh danh ở bốn hạng mục: Top 10 The Best of Vietnam; Top 10 Công ty sản xuất linh kiện điện tử dẫn đầu Việt Nam; Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ chất lượng tốt nhất Việt Nam và Môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam.

Đến ngày 9/7, LITEON Việt Nam tiếp tục nhận danh hiệu HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á) tại HR Asia Awards. Đây là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp đạt danh hiệu này, sau các năm 2024 và 2025.

Các danh hiệu trong năm ghi nhận LITEON Việt Nam trên nhiều phương diện, từ năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm đến môi trường làm việc và thương hiệu nhà tuyển dụng.

Nhà máy LITEON Technology Việt Nam tại Quảng Ninh khai trương ngày 12/11/2026.

Mở rộng sang Quảng Ninh, thêm cơ hội việc làm cho người lao động địa phương

Sau hai nhà máy tại Hải Phòng, LITEON mở rộng sản xuất sang Quảng Ninh. Ngày 12/11/2026, nhà máy LITEON Technology Việt Nam tại Quảng Ninh chính thức khai trương, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, nhà máy Quảng Ninh cần khoảng 4.000 - 5.200 lao động đến cuối năm 2027, ở nhiều vị trí từ sản xuất, vận hành đến kỹ thuật và văn phòng. Song song với tuyển dụng, LITEON chú trọng đào tạo và tạo điều kiện để người lao động gắn bó, phát triển lâu dài.

Với môi trường làm việc được đánh giá cao qua các giải thưởng và nhà máy mới tại Quảng Ninh, LITEON Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp ổn định cho người lao động tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin tuyển dụng qua các kênh sau: - Fanpage Facebook: Tuyển dụng LITEON Việt Nam (facebook.com/liteonvnofficial). - Hotline/Zalo tuyển dụng: 0914.815.386.