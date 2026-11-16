Những không gian chăm lo đời sống công nhân

Cùng với đầu tư phát triển sản xuất, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Quảng Ninh quan tâm xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ người lao động.

Công ty CP Than Vàng Danh bố trí các thiết bị tập thể dục cho công nhân tại sân khu tập thể công nhân.

Tại Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, Khu tập thể công nhân 314 là một trong những mô hình chăm lo đời sống người lao động được đầu tư tương đối đồng bộ. Khu tập thể có 218 phòng ở, mỗi phòng bố trí từ 2-4 người, được trang bị các tiện nghi sinh hoạt thiết yếu. Đặc biệt, bên cạnh nơi ở, công ty còn bố trí hệ thống công trình phục vụ nhu cầu văn hóa, thể thao và chăm sóc sức khỏe cho công nhân.

Khu tập thể được trang bị nhiều tiện ích miễn phí như bể bơi bốn mùa, phòng karaoke, bi-a, bóng bàn, sân bóng đá mini, khu thể thao ngoài trời, phòng massage phục hồi chức năng và thư viện. Công ty còn bố trí 4 phòng lưu trú gia đình để người thân công nhân xa quê đến thăm, nghỉ lại. Những tiện ích này tạo điều kiện để công nhân nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, giao lưu sau những ca làm việc vất vả.

Theo ông Trịnh Văn An, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Vàng Danh, phần lớn công nhân tại khu tập thể là lao động ngoại tỉnh nên công ty chú trọng phát triển các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, tổ chức giao lưu, sinh nhật để tăng sự gắn kết. Cùng với chăm lo nơi ở, không gian sinh hoạt, những hoạt động này giúp công nhân ổn định cuộc sống, yên tâm gắn bó với nghề mỏ.

Tại Công ty CP Than Núi Béo, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cũng được quan tâm đầu tư. Nhà sinh hoạt văn hóa, thể thao công nhân tại phường Hạ Long cùng sân bóng đá, công viên, quán cafe ngay tại khai trường là những địa điểm quen thuộc của người lao động sau giờ sản xuất. Các công trình tạo điều kiện để công nhân duy trì hoạt động thể thao, giao lưu giữa các công trường, phân xưởng.

Ông Nguyễn Tiến Nhương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo, cho biết: “Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tạo điều kiện để người lao động nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết. Đây cũng là một trong những nội dung được Công đoàn phối hợp với chuyên môn quan tâm thực hiện nhằm xây dựng môi trường làm việc tích cực”.

Từ những mô hình trên có thể thấy, đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao không dừng ở việc xây dựng công trình mà còn đòi hỏi tổ chức hoạt động thường xuyên, phù hợp với điều kiện lao động theo ca kíp. Hiện các đơn vị ngành Than đã cơ bản hoàn thành việc bố trí sân bãi, phòng tập thể thao, tạo điều kiện để người lao động rèn luyện sức khỏe, sinh hoạt văn hóa.

Tại các KCN, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng công viên trong nhà máy cho người lao động như tại Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng tại Quảng Ninh, KCN Đông Mai; xây dựng quán cafe trong khuôn viên nhà máy để người lao động có thể nghỉ giữa ca hay tổ chức các hoạt động như sinh nhật định kỳ hằng tháng như tại Công ty TNHH Autoliv Việt Nam, KCN Sông Khoai...

Chị Vũ Thị Thương, Công ty TNHH Autoliv Việt Nam, chia sẻ: Các thiết chế và hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần giúp người lao động cảm nhận được sự quan tâm của công ty, công đoàn, từ đó thêm vui vẻ, có động lực và làm việc hiệu quả hơn.

Công ty TNHH Autoliv Việt Nam tổ chức sinh nhật cho người lao động tại quán cafe trong khuôn viên công ty.

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhất là khu vực tập trung đông lao động, điều kiện sinh hoạt văn hóa, thể thao vẫn còn hạn chế. Nhu cầu về không gian vui chơi, rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc đặt ra yêu cầu tiếp tục quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả các thiết chế phục vụ công nhân.

Theo định hướng phát triển quan hệ lao động Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, việc mở rộng các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, chương trình văn hóa, thể thao miễn phí cho CNVCLĐ tiếp tục được chú trọng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân.