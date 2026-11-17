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Kinh tế
5.230,85 ha - là diện tích khu vực biển Quảng Ninh đã giao để nuôi trồng thủy sản
17/11/2026 09:14
Báo Quảng Ninh trên
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từ khóa:
#Quảng Ninh
#Giao khu vực biển
#Nuôi trồng thủy sản
#Diện tích biển
#Thủy sản
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