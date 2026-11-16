Đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng thu ngân sách

Trong 10 tháng năm 2026, số thu NSNN của Chi cục Hải quan Khu vực VIII đạt trên 15.400 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Những tháng cuối năm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tạo thuận lợi thương mại, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Cán bộ Hải quan Cửa khẩu cảng Cẩm Phả trao đổi thông tin về hoạt động XNK với doanh nghiệp.

Tận dụng những thuận lợi từ chính sách hỗ trợ và sự đồng hành của cơ quan hải quan, Công ty TNHH Thương mại và XNK Nga Anh tiếp tục lựa chọn Hải quan Cửa khẩu cảng Cẩm Phả để thực hiện các hoạt động nhập khẩu thiết bị phục vụ ngành Than. Trong 2 tháng cuối năm 2026, doanh nghiệp dự kiến nhập khẩu máy móc, thiết bị mỏ với tổng kim ngạch khoảng 600.000 USD, góp phần bổ sung nguồn hàng và tăng thu ngân sách từ hoạt động XNK trên địa bàn.

Anh Cao Minh Phương, đại diện Công ty TNHH Thương mại và XNK Nga Anh, cho biết: Trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời của cơ quan hải quan, nhất là trong giải đáp vướng mắc về hồ sơ, chính sách mặt hàng và quy trình thông quan. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí và chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh.

Chi cục Hải quan Khu vực VIII đẩy mạnh việc giám sát hàng hóa XNK trên biển.

Thu hút doanh nghiệp mới, mở rộng nguồn hàng và đa dạng hóa mặt hàng XNK đang là những giải pháp được Chi cục Hải quan Khu vực VIII tập trung triển khai nhằm tăng nguồn thu ngân sách. Các đơn vị chủ động tiếp cận, nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, hướng dẫn chính sách và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục. Trong đó, chú trọng khai thác các nhóm hàng có kim ngạch và giá trị thuế lớn như máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất công nghiệp và khai khoáng.

Từ đầu năm đến nay, Hải quan Khu vực VIII đã thu hút thêm hàng trăm doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK. Tổng kim ngạch XNK qua địa bàn đạt trên 40 tỷ USD, thu NSNN đạt trên 15.400 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ các giải pháp mở rộng nguồn hàng, thu hút doanh nghiệp và tạo thuận lợi thương mại của đơn vị.

Cán bộ Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái giải quyết các thủ tục XNK hàng hóa cho doanh nghiệp.

Cùng với mở rộng nguồn thu, Hải quan Khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Trọng tâm là từng bước chuyển hoạt động quản lý, xử lý hồ sơ giấy sang môi trường điện tử, giảm thao tác thủ công và các khâu trung gian.

Anh Trần Quang Hạnh (Công ty SICT Logistics) cho biết: Việc triển khai số hóa chứng từ mang lại nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp logistics như chúng tôi. Thay vì phải chuẩn bị, luân chuyển và xử lý nhiều loại chứng từ giấy, doanh nghiệp có thể thực hiện các thao tác trên môi trường điện tử, thuận tiện hơn trong việc gửi, tiếp nhận và tra cứu hồ sơ. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí hành chính và chủ động hơn trong việc bố trí phương tiện, nhân lực, kế hoạch giao nhận hàng hóa.

Hoạt động thông quan hàng hóa tại lối mở Km3+4 Hải Yên.

Ông Ngô Tùng Dương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Khu vực VIII cho biết: "Trong 2 tháng cuối năm, chúng tôi tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, qua đó mở rộng nguồn thu ngân sách. Trọng tâm là chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách thuế; đồng thời tăng cường thu hút doanh nghiệp mới, mở rộng các mặt hàng XNK có kim ngạch và số thu lớn. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý thu, chống thất thu ngân sách. Chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị rà soát từng nguồn thu, đánh giá khả năng thực hiện để có giải pháp điều hành phù hợp, quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026".

Từ ngày 15/10/2026, sau thời gian chuẩn bị và tập huấn cho cán bộ, công chức, Hải quan Khu vực VIII chính thức triển khai thí điểm số hóa chứng từ. Việc số hóa giúp giảm luân chuyển, lưu trữ hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả tra cứu, quản lý dữ liệu, đồng thời hạn chế sai sót, tăng tính minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý thủ tục. Qua đó, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp thông quan hàng hóa thuận lợi hơn, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.