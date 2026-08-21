Nâng cao chất lượng dân số từ chăm sóc sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dân số. Từ việc chủ động phòng bệnh đến triển khai các chương trình sàng lọc, chăm sóc sức khỏe theo từng nhóm tuổi, Quảng Ninh đang từng bước đưa công tác dân số gắn với công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Công tác chăm sóc sức khỏe ở Quảng Ninh ngày càng được triển khai hiệu quả, hướng mạnh về cộng đồng. Các chương trình khám, tư vấn, sàng lọc sức khỏe được tổ chức tại nhiều địa phương, tạo điều kiện để người dân, nhất là những nhóm có nguy cơ cao, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Tại xã Đông Ngũ, hoạt động khám sức khỏe toàn dân đang được triển khai theo từng đợt, với sự phối hợp của các đơn vị y tế và sự tham gia của đông đảo người dân. Từ tháng 7 đến nay, xã đã tổ chức 3 đợt khám, thu hút trên 5.000 người tham gia.

Cán bộ y tế Trạm Y tế xã Đông Ngũ lấy máu xét nghiệm cho người dân.

Tại các điểm khám, người dân được thực hiện nhiều nội dung như khám tổng quát, lấy mẫu xét nghiệm, siêu âm, điện tim và các chỉ định cận lâm sàng cần thiết. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đội ngũ y, bác sĩ tư vấn về dinh dưỡng, chế độ luyện tập, phòng bệnh và hướng theo dõi phù hợp. Với những trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc yếu tố nguy cơ, người dân được khuyến nghị tiếp tục thăm khám, điều trị tại cơ sở y tế chuyên môn.

Để chương trình đạt hiệu quả, UBND xã Đông Ngũ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên, Trạm Y tế xã cùng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể và các thôn làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất. Việc bố trí các khu vực tiếp đón, lấy mẫu và khám khoa học giúp người dân thực hiện các bước thuận lợi, hạn chế thời gian chờ đợi. Đồng thời, việc sử dụng sổ sức khỏe điện tử giúp lưu trữ, cập nhật thông tin, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp tục khám, chữa bệnh và cho cơ sở y tế trong quá trình theo dõi sức khỏe lâu dài.

Chị Nguyễn Thị Hồi (thôn Đông Nam, xã Đông Ngũ) chia sẻ: “Được khám sức khỏe miễn phí ngay tại địa phương, tôi thấy rất thuận tiện. Qua khám, tôi được kiểm tra sức khỏe tổng quát và được các y, bác sĩ tư vấn cụ thể về cách ăn uống, sinh hoạt, phòng bệnh. Đây cũng là dịp để mỗi người biết được tình trạng sức khỏe của mình, từ đó chủ động chăm sóc và theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn”.

Còn tại xã Đầm Hà, công tác khám sức khỏe cho người dân cũng được triển khai đồng bộ. Các tổ phụ trách địa bàn cùng y tế thôn bản đã đi “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đối chiếu danh sách, rà soát nhân khẩu. Thông tin về lịch khám được phát sóng liên tục trên loa truyền thanh, dán poster tại nơi công cộng và chia sẻ nhanh chóng qua các nhóm Zalo của từng thôn, xóm.

Khám sức khỏe cho người cao tuổi tại Trạm Y tế xã Đầm Hà.

Để nâng cao chất lượng khám, Trạm y tế xã đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái (Cơ sở 3). Các y bác sĩ chuyên khoa, cùng trang thiết bị máy móc hiện đại được đưa về tận cơ sở. Quy trình khám được tổ chức khoa học, từ tiếp đón, khám lâm sàng đến thực hiện các xét nghiệm, siêu âm và tư vấn, giúp người dân hạn chế thời gian chờ đợi, đồng thời đảm bảo được việc chẩn đoán chính xác.

Chiến dịch khám sức khỏe toàn dân tại xã Đầm Hà đặt mục tiêu khám cho gần 26.000 người dân. Tính đến đầu tháng 8, đã có hơn 10.000 lượt người tham gia khám. Chương trình được địa phương triển khai theo từng nhóm đối tượng, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của từng nhóm dân cư. Trong đợt 1, xã đã hoàn thành khám cho gần 98% nhóm người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn. Trong đợt 2, xã tập trung ưu tiên các nhóm cần được quan tâm như người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, người mắc bệnh mạn tính và trẻ em dưới 6 tuổi.

Những cách làm thiết thực từ cơ sở đang góp phần đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dân số và chất lượng cuộc sống.