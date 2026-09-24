Quan tâm, chăm lo người cao tuổi từ những chính sách thiết thực

Người cao tuổi đang chiếm hơn 17% dân số thành phố Quảng Ninh, với gần 250.000 người. Quy mô ngày càng lớn của nhóm dân số này đòi hỏi thành phố phải quan tâm toàn diện hơn đến đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cũng như quyền lợi của người cao tuổi. Thời gian qua, cùng với chăm lo và bảo vệ, thành phố cũng chú trọng tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để người cao tuổi phát huy vốn sống, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp tích cực cho gia đình và xã hội.

Điểm tựa an sinh

Trước đây, bà Ngô Thị Hằng, 77 tuổi, ở tổ 1, khu 5, phường Quang Hanh, làm các công việc tự do như trông trẻ, đan lát để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, bà không còn khả năng lao động. Không có lương hưu và nguồn thu nhập ổn định, cuộc sống của bà gặp không ít khó khăn. Từ khi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội 700.000 đồng theo Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND, bà Hằng có thêm nguồn hỗ trợ thường xuyên để trang trải các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Bà Ngô Thị Hằng (áo hoa bên trái) chia sẻ niềm vui khi được hưởng chính sách trợ cấp hưu trí xã hội.

Bà Hằng cho biết: Được thành phố quan tâm, thực hiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người cao tuổi, tôi rất vui và phấn khởi. Chúng tôi tuổi đã cao, sức khỏe yếu, không còn làm được những công việc như trước nên có thêm khoản hỗ trợ hằng tháng rất quý. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với người cao tuổi.

Cùng chung niềm vui khi được hưởng chính sách mới, ông Nguyễn Đình Tính, 77 tuổi, ở thôn Long Bình, xã Đường Hoa, cũng có thêm nguồn hỗ trợ khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút. Khoản trợ cấp hưu trí xã hội 700.000 đồng mỗi tháng giúp ông giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, ổn định hơn trong cuộc sống.

Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND được HĐND thành phố Quảng Ninh thông qua ngày 17/7/2025, quy định mức trợ cấp hưu trí xã hội, định mức kinh phí chi cho công tác quản lý và chi phí chi trả chính sách trợ cấp hưu trí xã hội trên địa bàn Quảng Ninh có hiệu lực từ ngày 27/7/2025. Theo đó, mức trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện là 700.000 đồng/người/tháng đối với người thuộc diện đủ điều kiện hưởng theo quy định. Chính sách hướng tới những người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, qua đó bổ sung thêm một điểm tựa về thu nhập khi tuổi cao, sức khỏe hạn chế.

Bà Hằng, ông Tính là hai trong khoảng 22.000 người được hưởng chính sách này. Mỗi năm, chính sách được bố trí trên 52 tỷ đồng để thực hiện góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người cao tuổi trên địa bàn.

Cùng với trợ cấp hưu trí xã hội, Nghị quyết số 90/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố Quảng Ninh về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 tiếp tục bổ sung các chính sách hỗ trợ đối với những nhóm yếu thế. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 700.000 đồng/tháng, đồng thời mở rộng diện thụ hưởng, trong đó có người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người từ 70-75 tuổi không có vợ hoặc chồng, không có con, có hoàn cảnh khó khăn. Chính sách này hiện tiếp tục được thực hiện trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Đời sống tinh thần của người cao tuổi tại Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh được quan tâm, chăm lo.

Đối với những trường hợp đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự chăm sóc và không có người phụng dưỡng, chính sách của thành phố quy định việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Cùng với việc bảo đảm các khoản chi phí theo quy định, đối tượng được hỗ trợ mua sắm vật dụng sinh hoạt cá nhân hằng năm bằng 30 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 21 triệu đồng/người/năm. Khi đối tượng qua đời, chi phí mai táng được hỗ trợ bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội, tương đương 35 triệu đồng.

Những chính sách này góp phần bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời chia sẻ gánh nặng với gia đình và cộng đồng trong những trường hợp người cao tuổi không còn khả năng tự bảo đảm cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ về thu nhập, chính sách chăm lo người cao tuổi còn được thể hiện qua những hoạt động giàu ý nghĩa tinh thần. Từ năm 2026, người cao tuổi trên địa bàn thành phố được hưởng thêm chính sách tặng quà vào dịp Tết. Nghị quyết số 83/2025/NQ-HĐND quy định tặng quà cho các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng khác nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, người từ đủ 70 tuổi trở lên là một trong các nhóm được thụ hưởng, với mức quà 300.000 đồng/người. Chính sách được thực hiện hằng năm trong giai đoạn 2026-2030, trong đó Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên triển khai.

Với người cao tuổi, những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng mang ý nghĩa động viên, thể hiện sự quan tâm, trân trọng đối với lớp người đã có nhiều năm lao động, đóng góp cho gia đình và xã hội.

Ông Hoàng Việt Thanh, khu phố Tre Mai, phường Vàng Danh, chia sẻ: Tôi đã được nhận hưu, nay lại được thành phố tặng quà Tết càng thêm phấn khởi. Món quà tuy không lớn nhưng tôi rất vui vì cảm nhận được sự quan tâm của thành phố đối với người cao tuổi.

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Quảng Ninh có 23.384 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ và trao quà. Trong đó, Chủ tịch nước chúc thọ 129 cụ tròn 100 tuổi; Chủ tịch UBND thành phố chúc thọ 2.329 người từ 90 tuổi trở lên. Đối với 20.926 người ở các độ tuổi 70, 75, 80 và 85, việc chúc thọ, mừng thọ do Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện. Các địa phương tổ chức lễ mừng thọ trang trọng, tạo không khí ấm áp, vui tươi trong những ngày đầu xuân. Qua đó, truyền thống “kính lão, trọng thọ” được gìn giữ, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các thế hệ trong gia đình và cộng đồng.

Cùng với chúc thọ, mừng thọ, hoạt động của các câu lạc bộ người cao tuổi ngày càng đa dạng. Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt cộng đồng... trở thành những hoạt động thường xuyên, giúp người cao tuổi duy trì đời sống tinh thần lành mạnh, tăng cường sự gắn kết.

Chăm lo sức khỏe từ cơ sở

Nếu an sinh là điểm tựa để người cao tuổi ổn định cuộc sống, thì chăm sóc sức khỏe là điều kiện quan trọng để họ sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp cho gia đình, xã hội. Cùng với quá trình già hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi ngày càng tăng. Vì vậy, ngành Y tế thành phố đang chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe, phát hiện sớm và chăm sóc lâu dài.

Tính đến hết tháng 4, toàn thành phố đã có trên 67.000 lượt người cao tuổi được khám sức khỏe, tỷ lệ người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe ban đầu đạt 93,5%.

Người cao tuổi thôn Tân Tiến (xã Ba Chẽ) được khám sức khỏe lưu động tại Nhà văn hóa thôn.

Mạng lưới chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cũng được triển khai rộng từ tuyến cơ sở đến các cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu. Các địa phương duy trì hoạt động của 208 câu lạc bộ liên thế hệ và truyền thông tại hộ gia đình về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại 54 xã, phường, đặc khu. Hệ thống loa truyền thanh, mạng lưới cộng tác viên được phát huy nhằm đưa kiến thức chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn.

Tại các cơ sở y tế, nhiều bệnh viện được nâng cấp, mở rộng quy mô, bổ sung trang thiết bị. Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng Quảng Ninh phát huy vai trò chuyên sâu trong chăm sóc, điều trị người cao tuổi, đồng thời phối hợp hướng dẫn chuyên môn cho tuyến cơ sở. Một số bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả đã thành lập khoa Lão khoa; nhiều cơ sở y tế dành khu vực khám, giường bệnh ưu tiên cho người cao tuổi.

Việc đầu tư cho Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng là một bước đi đáng chú ý trong chiến lược chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Bệnh viện được đầu tư đồng bộ, từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, phục hồi chức năng và ứng dụng công nghệ trong khám, điều trị. Trong năm 2026, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đầu tư trang thiết bị hiện đại, trong đó có hệ thống robot phục hồi chức năng Erigo Pro và công nghệ chụp cắt lớp võng mạc tích hợp AI.

Đây cũng là hướng đi phù hợp với yêu cầu chăm sóc người cao tuổi trong bối cảnh các bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm và nhu cầu phục hồi chức năng ngày càng gia tăng.

Không chỉ dừng lại ở hệ thống y tế chuyên sâu, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn được đưa về gần cộng đồng. Việc khám sàng lọc, lập hồ sơ quản lý sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây nhiễm giúp người cao tuổi được theo dõi thường xuyên hơn, hạn chế tình trạng bệnh phát hiện muộn.

Đặc biệt, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe theo Quyết định số 1116/QĐ-TTg ngày 22/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là chính sách mới có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ sở để công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chuyển mạnh sang chủ động, dự phòng và quản lý lâu dài.

Cùng với đó, thành phố Quảng Ninh tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận bảo hiểm y tế. Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng trên địa bàn Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, người từ đủ 65 tuổi trở lên chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ chính sách khác được ngân sách địa phương hỗ trợ 100% mức đóng. Việc mở rộng hỗ trợ BHYT xuống nhóm người từ đủ 65 tuổi có ý nghĩa đặc biệt đối với những người chưa có lương hưu, thu nhập thấp hoặc điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Nhiều người cao tuổi xã Ba Chẽ được hưởng chính sách hỗ trợ BHYT. Ảnh chụp tại Trạm Y tế xã Ba Chẽ - điểm trạm 2.

Khi rào cản về chi phí tham gia BHYT được giảm xuống, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người cao tuổi cũng được cải thiện, góp phần giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho gia đình.

Phát huy “vốn quý” người cao tuổi

Không chỉ là đối tượng được chăm lo, người cao tuổi còn là nguồn lực quan trọng của gia đình và xã hội. Với kinh nghiệm, uy tín và vốn sống, nhiều người tiếp tục tham gia công tác xã hội, đóng góp cho cộng đồng ngay cả khi đã nghỉ hưu.

Năm 2025, toàn tỉnh có 14.478 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội xã hội ở cấp xã, khu dân cư. Có 4.160 người cao tuổi tham gia hoạt động kinh tế, trong đó 1.726 người là chủ trang trại, chủ doanh nghiệp.

Người cao tuổi phường Quang Hanh tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, sống vui, sống khỏe.

Những con số này cho thấy sự đóng góp của người cao tuổi không giảm đi khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Nhiều người tiếp tục tham gia công tác xã hội, hòa giải ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, khuyến học, khuyến tài, truyền dạy kinh nghiệm sản xuất và giáo dục con cháu.

Việc chăm lo và phát huy vai trò người cao tuổi vì thế không chỉ dừng ở bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe mà còn hướng tới tạo môi trường để người cao tuổi tiếp tục cống hiến, được tôn trọng và phát huy giá trị trong cộng đồng.

Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Quảng Ninh, cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục hướng mạnh hoạt động về cơ sở, củng cố tổ chức, phát triển hội viên, nâng cao chất lượng phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”, nhân rộng các mô hình chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi. Cùng với thực hiện tốt chính sách an sinh, chăm sóc sức khỏe, Hội sẽ tạo thêm những điều kiện để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín, đóng góp tích cực cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Từ bảo đảm an sinh, chăm sóc sức khỏe đến tạo điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, thành phố Quảng Ninh đang từng bước xây dựng hệ thống chính sách chăm lo người cao tuổi theo hướng toàn diện và lâu dài. Qua đó, không chỉ giúp người cao tuổi có cuộc sống ổn định, khỏe mạnh mà còn phát huy kinh nghiệm, uy tín và trí tuệ của họ trong gia đình, cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hạnh phúc.