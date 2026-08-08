Thương mại điện tử - Đòn bẩy giúp doanh nghiệp tăng trưởng

Chuyển đổi số, thương mại điện tử (TMĐT) đang làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Tại Quảng Ninh, cùng với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng số và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đã tận dụng hiệu quả TMĐT để mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Hoạt động livestream trực tiếp tại hội chợ giúp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và thúc đẩy hoạt động TMĐT. Ảnh: Minh Đức

Trước đây, TMĐT chủ yếu được triển khai trong khối doanh nghiệp, thì nay Quảng Ninh đang hướng tới mục tiêu đưa TMĐT trở thành công cụ kinh doanh phổ biến đối với cả hộ kinh doanh, hợp tác xã và các chủ thể OCOP. Một trong những điểm nhấn là thúc đẩy chuyển đổi số tại các chợ truyền thống - nơi tập trung đông đảo tiểu thương.

Tại chợ Hạ Long I, nhiều hộ kinh doanh đã bắt đầu bán hàng qua mạng xã hội, livestream giới thiệu sản phẩm và sử dụng thanh toán điện tử. Để hỗ trợ tiểu thương, Hội Doanh nghiệp phường Hồng Gai đã phối hợp với UBND phường và Ban Quản lý chợ triển khai mô hình "Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi số chợ Hạ Long I - Hợp tác xã trải nghiệm đặc sản Quảng Ninh", hướng dẫn trực tiếp kỹ năng bán hàng trực tuyến, thanh toán điện tử và quản lý đơn hàng. Cách làm "cầm tay chỉ việc" giúp các hộ kinh doanh nhanh chóng tiếp cận phương thức kinh doanh mới, từng bước mở rộng thị trường trên môi trường số.

Không chỉ các hộ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp cũng coi TMĐT và chuyển đổi số là giải pháp nâng cao sức cạnh tranh. Công ty CP Thương mại logistics N.C.T (phường Móng Cái 1) là một ví dụ điển hình.

Thành lập từ năm 2010, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư công nghệ thay vì chỉ mở rộng quy mô vận tải. Đến nay, N.C.T đã số hóa hoạt động quản lý với hệ thống GPS, giám sát nhiên liệu, lập kế hoạch giao hàng tự động và kết nối khách hàng trên nền tảng số, giúp tiết kiệm 12-15% chi phí vận hành. Mỗi năm doanh nghiệp thực hiện hơn 12.000 chuyến vận tải container, vận chuyển trên 30.000 tấn hàng hóa, tạo việc làm cho hơn 200 lao động và duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 8-10%/năm.

Ông Ninh Văn Trình, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại logistics N.C.T, cho biết: Việc ứng dụng công nghệ và phát triển TMĐT không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị, mà còn tăng khả năng kết nối khách hàng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thực tế từ các doanh nghiệp cho thấy, để TMĐT phát triển hiệu quả cần có nền tảng hạ tầng số đồng bộ. Những năm qua Quảng Ninh đã tập trung đầu tư mạnh cho hạ tầng viễn thông, internet và thanh toán điện tử. Hiện toàn tỉnh có hơn 5.400 trạm thu phát sóng di động, gần 3.300 trạm 4G, khoảng 300 trạm 5G; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng internet cáp quang đạt gần 98%; 100% xã, phường, đặc khu cơ bản đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết TTHC.

Cùng với đó hệ thống ngân hàng, ATM, POS và Mobile Money được mở rộng, tạo điều kiện thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt. Sàn giao dịch TMĐT OCOP Quảng Ninh tiếp tục được duy trì, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đưa sản phẩm lên môi trường số. Đến nay, sàn có gần 600 tài khoản đăng ký, 135 gian hàng với 438 sản phẩm, toàn bộ sản phẩm OCOP 3-5 sao đều tích hợp thanh toán điện tử.

Đặc biệt, mô hình "Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt" đã được triển khai rộng khắp. Hiện 100% chợ trên địa bàn tỉnh đều có hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán điện tử, góp phần hình thành thói quen tiêu dùng số và tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động TMĐT.

Nhân viên Công ty CP Thương mại logistics N.C.T điều hành hoạt động vận tải trên máy tính. Ảnh: Ngô Dịu

Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác quản lý nhà nước về TMĐT cũng được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch phát triển TMĐT năm 2026; tăng cường phối hợp quản lý các website TMĐT, tham gia góp ý xây dựng nghị định hướng dẫn Luật Thương mại điện tử và đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Những giải pháp đồng bộ về hạ tầng, cơ chế hỗ trợ và quản lý nhà nước đang tạo nền tảng quan trọng để TMĐT tại Quảng Ninh phát triển bền vững. Từ những tiểu thương tại chợ truyền thống, đến các doanh nghiệp logistics, TMĐT đang từng bước thay đổi phương thức kinh doanh, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đây sẽ là động lực quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của Quảng Ninh trong giai đoạn mới.