Hội thảo "Tiềm năng và giải pháp phát triển chuỗi giá trị hồi, quế tại Quảng Ninh"

Sáng 11/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ tổ chức hội thảo “Tiềm năng và giải pháp phát triển chuỗi giá trị hồi, quế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích hiện trạng, chia sẻ nhiều giải pháp giúp Quảng Ninh phát triển vùng hồi và quế, hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu; trong đó, đề xuất Quảng Ninh quan tâm rà soát, quy hoạch lại chất lượng nguồn giống, các vùng trồng phù hợp, công tác vận chuyển, tiêu thụ...

Đồng thời nghiên cứu sản xuất giống, tiếp cận với sản phẩm theo hàm lượng, theo chất lượng, trồng xen kẽ thay vì độc canh cây hồi, cây quế; quan tâm đầu tư khoa học công nghệ, sơ chế, chế biến; khai thác tín chỉ các bon từ rừng hồi, rừng quế gắn với phát triển bền vững...

Hội thảo “Tiềm năng và giải pháp phát triển chuỗi giá trị hồi, quế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”.

Các địa phương cũng cần cấu trúc khâu chế biến, ngoài sản phẩm chính từ vỏ quế cần tận dụng nguồn thu từ cành, lá quế để chế biến, chưng cất tinh dầu. Về tiêu thụ, nên đa dạng vừa có sản phẩm canh tác theo truyền thống, vừa có sản phẩm từ vùng canh tác theo hướng hữu cơ, đồng thời có sản phẩm chế biến sâu để đi vào những thị trường xuất khẩu cao cấp.

Tại Quảng Ninh, cây hồi, quế hiện đang được phân bố, trồng chủ yếu tại 8 xã (Kỳ Thượng, Ba Chẽ, Hoành Mô, Bình Liêu, Đông Ngũ, Quảng Tân, Đường Hoa, Lương Minh) với tổng diện tích gần 17.000ha; trong đó diện tích trồng quế toàn tỉnh đạt trên 7.800ha với sản lượng trên 3.740 tấn, giá trị trên 243 tỷ đồng; diện tích trồng hồi của tỉnh hiện có trên 9.000ha, sản lượng đạt 673 tấn, tương đương giá trị trên 54 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã chuyển được hơn 1.440ha sang trồng quế hữu cơ và đã được công nhận để phục vụ nguyên liệu chế biến các sản phẩm xuất sang thị trường Mỹ và một số quốc gia châu Âu.

Thông qua hội thảo, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ đề xuất với tỉnh xây dựng đề án phát triển cây hồi và cây quế thành ngành sản xuất hàng hóa quy mô lớn nhằm nâng cao sản lượng, giá trị theo hướng sản xuất hữu cơ hướng tới mục tiêu hiện đại, hiệu quả, bền vững gắn với bảo vệ môi trường; đáp ứng nhu cầu thị trường và từng bước định hướng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.