Bài dự thi Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Ninh năm 2026: Trường Tiểu học Kim Đồng: Dấu ấn lãnh đạo của tổ chức Đảng trong hành trình chuyển đổi số giáo dục

Sau sáp nhập, Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Đông Triều) đứng trước yêu cầu vừa nhanh chóng ổn định tổ chức, vừa phát huy những kết quả đã đạt được để tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và dạy học trên quy mô hai điểm trường với hơn 1.000 học sinh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, quá trình này được triển khai đồng bộ, thống nhất, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập hiện đại, an toàn cho học sinh.

Từ chủ trương đến hành động

Chuyển đổi số trong giáo dục đã được triển khai nhiều năm, từng bước làm thay đổi phương thức quản lý và dạy học. Đối với trường Tiểu học Kim Đồng, sau sáp nhập, yêu cầu đặt ra là kế thừa những nền tảng đã có, thống nhất cách thức triển khai giữa hai điểm trường và tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ. Quá trình đó cũng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong định hướng và tổ chức thực hiện.

Từ ngày 1/11/2025, trường Tiểu học Kim Đồng và trường Tiểu học Đức Chính được sáp nhập thành một đơn vị với 2 điểm trường, 30 lớp và 1.004 học sinh. Quy mô mở rộng kéo theo khối lượng công việc, dữ liệu, hồ sơ và yêu cầu phối hợp giữa các điểm trường đều tăng lên. Trước yêu cầu vận hành thống nhất sau sáp nhập, Đảng bộ nhà trường xác định lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục. Trên cơ sở kế thừa kết quả của hai đơn vị trước sáp nhập, các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thống kê giáo dục và dạy học trực tuyến được rà soát, thống nhất; hệ thống quy chế, kế hoạch chung tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng để hai điểm trường tổ chức thực hiện đồng bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo các tổ thảo luận xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra gắn với chuyển đổi số.

Ngày 17/12/2025, nhà trường ban hành Quyết định số 315/QĐ-THKĐ thành lập Tổ cốt cán công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thống kê giáo dục. Từ quản trị hệ thống, hỗ trợ chuyên môn, tập huấn giáo viên đến quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính và các hoạt động giáo dục đều được phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Năm học 2025-2026, nhà trường thực hiện 21 cuộc kiểm tra nội bộ theo kế hoạch và đột xuất; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số trong các khâu lập kế hoạch, lưu trữ hồ sơ, quản lý minh chứng, tổng hợp kết quả và phản hồi sau kiểm tra.

Một số hình ảnh ứng dụng công nghệ số trong tiết dạy của giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Đông Triều).

Theo bà Nguyễn Thị Liên Hương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng, chuyển đổi số không chỉ nhằm ứng dụng công nghệ hay số hóa quy trình, mà hướng tới xây dựng môi trường giáo dục được quản trị khoa học, minh bạch và dựa trên dữ liệu. Khi hoạt động quản lý được vận hành thống nhất, giáo viên có điều kiện tập trung cho chuyên môn, học sinh được thụ hưởng môi trường học tập tốt hơn. Đây cũng là nền tảng để các chủ trương của cấp ủy được cụ thể hóa thành những chuyển biến trong quản lý và dạy học.

Trong quá trình đó, Đảng bộ nhà trường chú trọng phát huy vai trò tiên phong, nêu gương của đảng viên trong chuyển đổi số và đổi mới giáo dục; qua đó thúc đẩy tinh thần tự học, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong ứng dụng công nghệ.

Lan tỏa đổi mới

Sau khi thống nhất bộ máy và quy trình, công nghệ số được khai thác đồng bộ trong quản trị và dạy học tại cả hai điểm trường. Năm học 2025-2026, 30/30 lớp sử dụng sổ theo dõi chất lượng và học bạ điện tử; dữ liệu quản lý, hồ sơ chuyên môn và thông tin học sinh được cập nhật theo quy trình thống nhất. Với quy mô hơn 1.000 học sinh trên hai điểm trường, nhà trường khai thác đồng bộ các phần mềm quản lý, tài chính, chuyên môn và học liệu số. Trong đó, SMAS và học bạ điện tử phục vụ quản lý học sinh, MISA hỗ trợ công tác tài chính, OLM phục vụ dạy học và kiểm tra, đánh giá, còn thư viện số từng bước bổ sung nguồn học liệu phục vụ giáo viên và học sinh. Cùng với đó, nhiều quy trình như tuyển sinh đầu cấp, xử lý văn bản, ký số và thanh toán không dùng tiền mặt từng bước được thực hiện trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị nhà trường.

Tiết dạy chuyên đề cấp trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nhà trường tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hạ tầng công nghệ phù hợp với quy mô hai điểm trường. Trường hiện có 34 phòng học, 11 phòng bộ môn, trong đó có 2 phòng Tin học; hệ thống máy tính, tivi, máy chiếu cùng mạng LAN và Internet cáp quang cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý, dạy học và khai thác học liệu số. Riêng năm học 2025-2026, phòng Tin học được bổ sung 26 máy tính mới.

Trên nền tảng hạ tầng và dữ liệu số được hoàn thiện, công nghệ tiếp tục được khai thác trong hoạt động dạy học theo hướng phù hợp với từng môn học và từng cấp lớp. Môn Tin học được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5; học sinh lớp 1, lớp 2 được làm quen với kỹ năng số, còn học sinh lớp 5 thực hiện khảo sát chất lượng trên môi trường mạng, từng bước hình thành kỹ năng học tập trong môi trường số.

Một điểm mới trong năm học 2025-2026 là việc từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động dạy học. Từ tháng 4/2026, nhà trường từng bước triển khai thí điểm khung năng lực AI; giáo viên bắt đầu khai thác công cụ AI để xây dựng học liệu, thiết kế hình ảnh, video minh họa và hỗ trợ tổ chức các hoạt động STEM.

Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ được thể hiện qua thực tiễn lớp học. Tại lớp 2B1, cô giáo Nguyễn Thị Liên kết hợp BeeClass, video AI, mã QR và “Góc an toàn thông tin” trong công tác chủ nhiệm, giáo dục kỹ năng và kết nối với phụ huynh. Theo kết quả khảo sát trước và sau khi áp dụng sáng kiến tại lớp 2B1 (từ tháng 9/2025 đến tháng 5/2026), số học sinh mạnh dạn phát biểu tăng từ 15 lên 31 em; số học sinh trả lời đúng các tình huống về an toàn trên Internet tăng từ 14 lên 32 em; số phụ huynh thường xuyên phối hợp với giáo viên tăng từ 21 lên 34 người.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Liên, AI giúp giáo viên tiết kiệm thời gian xây dựng học liệu, thiết kế bài giảng và tổ chức hoạt động học tập phù hợp với học sinh. Thực tiễn triển khai tại lớp 2B1 cho thấy, khi được vận dụng phù hợp, công nghệ góp phần đổi mới công tác chủ nhiệm, giáo dục kỹ năng và tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình.

Cùng với đổi mới quản trị, phương pháp dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục, việc ứng dụng công nghệ đã góp phần tạo nền tảng để nhà trường duy trì chất lượng giáo dục. Năm học 2025-2026, 99,6% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh đạt 226 giải các cấp, gồm 172 giải cấp phường, 52 giải cấp tỉnh và 2 giải cấp quốc gia. Riêng cuộc thi Tin học trẻ, học sinh đã đạt 4 giải cấp phường và 2 giải cấp tỉnh. Theo Bộ chỉ số chuyển đổi số ban hành kèm Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường được đánh giá đạt mức độ 3 - "đáp ứng tốt" ở cả hai lĩnh vực quản trị và dạy học.

Hướng tới thực chất

Những kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng công nghệ đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý và hoạt động dạy học tại trường Tiểu học Kim Đồng. Tuy nhiên, cũng như nhiều cơ sở giáo dục khác, quá trình này vẫn đặt ra không ít yêu cầu cần tiếp tục giải quyết để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phát huy hiệu quả bền vững.

Tiết dạy chuyên đề cấp trường Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong tổ chức hiệu quả.

Đối với bậc tiểu học, thách thức không chỉ nằm ở hạ tầng công nghệ mà còn ở đặc thù của người học. Học sinh ở lứa tuổi nhỏ chưa có khả năng tự chủ trên môi trường số, trong khi điều kiện đồng hành của mỗi gia đình lại khác nhau. Việc sử dụng các nền tảng trực tuyến, ứng dụng học tập hay trí tuệ nhân tạo đòi hỏi nhà trường không chỉ trang bị kỹ năng số mà còn phải hình thành cho học sinh ý thức sử dụng công nghệ an toàn, văn minh và có trách nhiệm ngay từ những năm đầu cấp học.

Bên cạnh kết quả đạt được, năng lực ứng dụng công nghệ của đội ngũ giáo viên chưa đồng đều; một số giáo viên còn hạn chế trong thiết kế học liệu số, khai thác AI và sử dụng dữ liệu phục vụ dạy học. Cùng với đó, một số thiết bị đã sử dụng nhiều năm, hạ tầng mạng cần tiếp tục hoàn thiện. Nhà trường cũng chưa có giáo viên Tin học trong biên chế, trong khi vẫn phải bảo đảm giảng dạy môn học và phát triển năng lực số cho học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thành tích nổi bật của học sinh trong các cuộc thi và sân chơi trí tuệ.

Để phát huy điểm mạnh, khắc phục những điểm hạn chế, đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: Từ thực tiễn triển khai, Đảng bộ nhà trường tiếp tục xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và đổi mới chuyên môn. Thời gian tới, nhà trường tập trung bồi dưỡng đội ngũ theo từng nhóm năng lực; đưa xây dựng học liệu số, ứng dụng AI, bảo đảm an toàn thông tin và giáo dục kỹ năng số vào kế hoạch hằng năm. Cùng với đó, từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực số của cán bộ, giáo viên và học sinh, khai thác hiệu quả dữ liệu trong quản trị và dạy học, xây dựng môi trường giáo dục số an toàn, thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.