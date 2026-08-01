Tạo sinh kế bền vững từ giải quyết việc làm

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh xác định giải quyết việc làm không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Từ việc kết nối cung - cầu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tỉnh đang từng bước xây dựng nền tảng sinh kế ổn định, giúp người lao động nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và chủ động thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, hướng dẫn người lao động tìm hiểu thông tin và lựa chọn vị trí việc làm phù hợp tại Ngày hội việc làm tại xã Quảng Hà.

Một trong những giải pháp được tỉnh đặc biệt chú trọng là nâng cao hiệu quả kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng thường xuyên rà soát, cập nhật nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và nguồn cung lao động để có phương án kết nối phù hợp. 6 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tỉnh khoảng 26.000 vị trí việc làm, trong khi nguồn cung lao động tiềm năng khoảng 30.000 người. Tỉnh đã hỗ trợ tuyển dụng thành công 10.976 lao động. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm định kỳ, 19 ngày hội việc làm với sự tham gia của 326 doanh nghiệp và gần 1.500 người lao động; thực hiện tư vấn nghề nghiệp cho 6.499 lượt người, giới thiệu việc làm cho 1.440 lượt người và tổ chức 5 hội nghị định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên. Những hoạt động này góp phần rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và người lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn.

Bên cạnh tạo việc làm thông qua thị trường lao động, tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để hỗ trợ người dân phát triển sinh kế. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã giải ngân trên 1.640 tỷ đồng cho 14.538 lượt người lao động vay vốn tạo mới, duy trì và mở rộng việc làm; tổng dư nợ chương trình đạt trên 4.170 tỷ đồng với 57.272 khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, mở rộng ngành nghề dịch vụ, kinh doanh nhỏ, tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập và giảm áp lực dịch chuyển lao động. Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để đào tạo theo đơn đặt hàng, giúp học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngoài ra, việc thu hút đầu tư, mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp cũng đang tạo nền tảng quan trọng cho giải quyết việc làm lâu dài. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.480 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên hơn 14.100 doanh nghiệp. Nhiều dự án đầu tư quy mô lớn được trao quyết định chủ trương đầu tư, tạo dư địa phát triển sản xuất, kinh doanh và mở ra hàng chục nghìn cơ hội việc làm mới trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã tạo thêm 14.650 việc làm, vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 87,8%.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và bền vững. Trong đó, tập trung dự báo nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng lĩnh vực; tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp; mở rộng các phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kết nối và cung cấp thông tin thị trường lao động; đồng thời, tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động, tạo việc làm ổn định và có thu nhập ngày càng cao cho người dân.