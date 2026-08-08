Tổ chức đảng - hạt nhân phát huy dân chủ ở cơ sở

Mọi chủ trương chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người dân được biết rõ, bàn bạc dân chủ và trực tiếp bắt tay vào làm. Một khi tổ chức Đảng ở cơ sở biết lắng nghe và đặt lợi ích của dân lên trước hết, sự đồng thuận sẽ tự lan tỏa, biến quyết tâm chính trị thành hành động tự giác của mỗi người dân.

Khu phố Vĩnh Hòa (phường Mạo Khê) họp bàn về các nội dung liên quan đến đời sống nhân dân tại địa phương (tháng 6/2026).

Làm thế nào để các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống? Câu trả lời bắt đầu từ việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, để người dân được biết, được bàn, được tham gia và giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của mình.

Ghi nhận ở phường Mạo Khê, mỗi cuộc họp chi bộ, mỗi buổi sinh hoạt khu dân cư đều trở thành nơi bàn bạc, thống nhất những vấn đề thiết thực với đời sống người dân. Nhiều nội dung như phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, công trình phúc lợi đều được đưa ra bàn bạc công khai trước khi thực hiện. Qua đó, vai trò của chi bộ trong lãnh đạo, điều hành ở cơ sở được thể hiện rõ nét hơn trong từng phần việc cụ thể.

Khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, là một trong những địa bàn làm khá rõ nội dung này. Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, không khí thảo luận diễn ra dân chủ, các đảng viên cùng trao đổi, đánh giá tình hình thực tế tại khu dân cư, từ đó bàn các giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương. Từ những cuộc họp như vậy, các công trình dân sinh tại khu Vĩnh Hòa được hình thành trên cơ sở đồng thuận của người dân.

Như với công trình Tuyến đường từ khu vực giáp đô thị Đông Dương đi ra khu nghĩa trang Nghè Tây, dài khoảng 120m, rộng 6m, nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp kinh phí hơn 150 triệu đồng. Trong quá trình triển khai, người dân còn tham gia giám sát thi công ngay tại công trình, theo dõi tiến độ và chất lượng thực hiện.

Ông Phạm Quang Tiến, khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, chia sẻ: Trước khi đóng góp, người dân chúng tôi đều được thông tin công khai về mục đích, kinh phí và cách thức thực hiện. Nhờ đó, gia đình tôi ủng hộ 5 triệu đồng để xây dựng công trình Tuyến đường từ khu vực giáp đô thị Đông Dương đi ra khu nghĩa trang Nghè Tây.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngay từ cơ sở cũng được Chi bộ khu Hà Khánh 2, phường Cao Xanh, xác định là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.

Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, các chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng đều được công khai, minh bạch, tổ chức họp dân để thông tin, trao đổi và lấy ý kiến trước khi triển khai. Nhờ đó, người dân nắm rõ chủ trương, hiểu được lợi ích của từng công trình, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất phương án thực hiện và đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền.

Từ sự đồng thuận được tạo dựng thông qua công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Đảng, nhiều hộ dân trên địa bàn khu Hà Khánh 2 đã tự nguyện hiến đất để mở rộng các tuyến đường giao thông nội khu, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng theo kế hoạch.

Tiêu biểu, gia đình bà Nguyễn Thị Đào, khu Hà Khánh 2, đã tự nguyện hiến hơn 30m² đất, tương đương đoạn dài khoảng 22m, rộng 1,7m để mở rộng tuyến đường trước nhà.

Bà Nguyễn Thị Đào chia sẻ: Gia đình tôi xác định mở rộng đường là chủ trương đúng, mang lại lợi ích lâu dài cho cả khu dân cư nên tôi sẵn sàng hiến phần đất của mình. Đường rộng, đi lại thuận tiện, môi trường cũng khang trang hơn, vì vậy mỗi người dân đều nên chung tay vì lợi ích chung.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Chi bộ khu Hà Khánh 2, phường Cao Xanh, để tạo được sự đồng thuận, Chi bộ luôn phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm mọi chủ trương liên quan đến quyền lợi của người dân đều được công khai, lấy ý kiến rộng rãi trước khi quyết định.

Cán bộ khu Hà Khánh 2 (phường Cao Xanh) vận động bà Nguyễn Thị Đào, sống tại khu Hà Khánh 2, hiến đất để mở rộng đường (tháng 7/2026).

Từ những công trình dân sinh, những tuyến đường, sân chơi hay các hoạt động phúc lợi tại thôn, khu dân cư, có thể thấy rõ hiệu quả của việc phát huy dân chủ ở cơ sở khi được triển khai thực chất, bài bản và có sự lãnh đạo sát sao của tổ chức Đảng. Đó cũng chính là nền tảng để tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống ở các thôn, khu dân cư ngày càng ổn định, văn minh và phát triển.