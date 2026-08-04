Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường Móng Cái 2

Ngày 4/8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, làm trưởng đoàn, đã làm việc với UBND phường Móng Cái 2 về giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2/2/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đến thực tế tại khu phố Ka Long.

Trước khi làm việc với lãnh đạo địa phương, Đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại 4 khu phố trên địa bàn phường. Tại các nơi đến, Đoàn trực tiếp lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân về việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; đồng thời tiếp nhận những đánh giá khách quan của người dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại cơ sở.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh đến thực tế tại khu phố Bắc Ka Long.

Làm việc với UBND phường Móng Cái 2, Đoàn giám sát đã nghiên cứu báo cáo, kiểm tra hệ thống hồ sơ, tài liệu và làm rõ các nội dung trọng tâm. Cụ thể gồm: Việc triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan; việc giữ mối liên hệ với nhân dân, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của Chủ tịch UBND phường trong tiếp dân, đối thoại, hòa giải và xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở theo Quy định số 124-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh làm việc với UBND phường Móng Cái 2.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Vũ Quang Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực mà phường Móng Cái 2 đã đạt được. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và UBND phường nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; rà soát, hoàn thiện hương ước, quy ước tại các khu dân cư và chuẩn bị chu đáo công tác nhân sự, dân chủ cho kỳ bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ tiếp tục giám sát trực tiếp tại nhiều địa phương khác nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Việc giám sát được thực hiện theo hai giai đoạn: Từ khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực (1/7/2023) đến trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; và từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay.