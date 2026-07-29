Cao điểm tổ chức các hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều 29/7, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông tin báo chí thường kỳ nhằm cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về một số nhiệm vụ, sự kiện quan trọng của tỉnh trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin nội dung Kế hoạch số 80-KH/TU (ngày 22/7/2026) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh triển khai mạnh mẽ đợt thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn tỉnh với chủ đề “Khát vọng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc”; lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh; hội thảo cấp quốc gia về “Xây dựng chiến lược phát triển thành phố Quảng Ninh trở thành hình mẫu về phát triển xanh, hiện đại, sáng tạo, hội nhập quốc tế”; gắn biển các công trình dự án trọng điểm khởi công, khánh thành công trình chào mừng tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, Hội chợ OCOP…

Cùng với đó, có nhiều cuộc thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch được tổ chức tại các địa phương trong tỉnh nhằm khơi dậy niềm tự hào, khích lệ tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển mạnh mẽ của Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV...

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi thông tin tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã thông tin về tiến độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh; Đề án đưa đón học sinh đến trường bằng xe buýt điện trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu năm học 2026-2027; công tác tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng địa phương Quảng Ninh.

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhàn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm thông tin, phản ánh đậm nét kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng năm 2026, nỗ lực của các cấp, ngành giải quyết vướng mắc trong GPMB các dự án trọng điểm, thủ tục đất đai; các nghị quyết quan trọng vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 6; kỷ niệm ngày lễ lớn trong tháng 8/2026…