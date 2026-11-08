Ngày hội văn hóa công nhân mỏ tại phường Hà Tu

Ngày 8/11, UBND phường Hà Tu phối hợp với Công ty CP Than Hà Tu và Công ty CP Than Núi Béo tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) năm 2026.

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh (Nhà văn hóa công nhân Công ty CP Than Hà Tu).

Tại lễ khai mạc, các đại biểu và đông đảo nhân dân phường Hà Tu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của công nhân Vùng mỏ, qua đó khẳng định giá trị của tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” được các thế hệ thợ mỏ gìn giữ, phát huy; vai trò của các doanh nghiệp ngành Than và người lao động đã gắn bó mật thiết với địa phương. Sự đồng hành, đóng góp của các đơn vị góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường ngày càng khang trang, văn minh, giàu đẹp.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu tổ chức khánh thành tuyến đường Minh Hà thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Minh Hà và tuyến đường kết nối đến khu vực xây mới Trường THPT Vũ Văn Hiếu.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 37 tỷ đồng. Riêng tuyến đường Minh Hà dài 1,1km, mặt đường thảm nhựa rộng 7,5m, vỉa hè hai bên lát đá tự nhiên rộng từ 1-3m; hệ thống rãnh thoát nước và chiếu sáng được đầu tư đồng bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành tuyến đường Minh Hà.

Việc đưa tuyến đường Minh Hà vào sử dụng giúp người dân khu phố 5 đi lại thuận tiện hơn, đồng thời hoàn thiện kết nối giao thông đến khu vực trường học. Công trình cũng là kết quả cụ thể trong công tác cải tạo đường giao thông, chỉnh trang đô thị và khu dân cư của phường Hà Tu.

Tuyến đường Minh Hà dài 1,1km, mặt đường thảm nhựa rộng 7,5m, vỉa hè hai bên lát đá tự nhiên rộng từ 1-3m

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 còn diễn ra nhiều nội dung phong phú, thiết thực như chương trình dân vũ “Vũ điệu người thợ mỏ”, nhảy sạp “Vũ điệu kết đoàn”; giao lưu kéo co, đẩy gậy; hội thi trò chơi dân gian học sinh; không gian trưng bày “Ký ức người thợ mỏ” và các gian trưng bày “Hà Tu hội nhập và phát triển”...

Các hoạt động đã góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa quê hương, tri ân các thế hệ thợ mỏ đi trước, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc sôi nổi, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, tạo giá trị lan tỏa sâu sắc trong từng cộng đồng dân cư và toàn xã hội; tăng cường sự gắn bó giữa địa phương với doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân. Qua đó, tinh thần đoàn kết, đồng lòng tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng, tạo động lực xây dựng Hà Tu ngày càng phát triển.

Tối cùng ngày, phường Hà Tu tổ chức Lễ tuyên dương gia đình thợ mỏ văn hóa tiêu biểu, gia đình văn hóa tiêu biểu và Chương trình nghệ thuật “Đảng là mùa xuân người thợ”...

* Một số hình ảnh tại ngày hội:

Lãnh đạo phường tặng hoa cho các đội tham gia các chương trình tại ngày hội.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham quan không gian trưng bày ảnh, tư liệu, hiện vật với chủ đề "Ký ức người thợ mỏ" tại Nhà văn hóa công nhân Công ty CP Than Hà Tu.

Các đại biểu tham quan gian hàng bánh mỳ mỏ của Công ty CP Than Hà Tu.

﻿ Gian hàng ẩm thực truyền thống người Sán Dìu của người dân khu phố 2.

Hoạt động dân vũ với chủ đề "Vũ điệu người thợ mỏ" thu hút sự tham gia đông đảo của các CLB dân vũ trên địa bàn phường.

Các trò chơi kéo co, đẩy gậy... thu hút sự tham gia, cổ vũ của đông đảo người dân, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trên địa bàn phường.