Tổng duyệt Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Tối 5/11, tại Quảng trường 12/11 (phường Cẩm Phả), thành phố Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiến hành tổng duyệt Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026) và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Cảnh 1 "Mạch nguồn Vùng mỏ" với ca khúc Lá cờ Đảng mở màn chương trình nghệ thuật.

Đoàn nghi lễ Quân nhạc thực hiện các nghi thức chào cờ.

Dự, chỉ đạo buổi tổng duyệt có các đồng chí: Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Vũ Thị Mai Anh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Quảng Ninh; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành, ê-kíp đạo diễn, nghệ sĩ và các đơn vị tham gia phục vụ sự kiện.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng duyệt.

Chương trình tổng duyệt được tiến hành theo đúng kịch bản điều hành chính thức, gồm 2 phần: Phần nghi lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt.

Ở phần nghi lễ, Ban Tổ chức đã rà soát tỉ mỉ từng nội dung: Nghi thức chào cờ, trình chiếu phim phóng sự tài liệu ôn lại truyền thống 90 năm vẻ vang của giai cấp công nhân Vùng mỏ; kịch bản điều hành lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam cùng các phương án lễ tân, khánh tiết, đón tiếp đại biểu Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Cảnh 2 “Kỷ luật và Đồng tâm” với bản mashup “Cùng nhau đi Hồng binh - Đoàn Vệ quốc quân”.

Cảnh 4 "Niềm tin tất thắng" với ca khúc Nhớ mãi ngày Bác Hồ về thăm Quảng Ninh.

Điểm nhấn nổi bật của sự kiện là chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt mang chủ đề “90 năm - Hùng ca và Khát vọng”, quy tụ nghệ sĩ, diễn viên các nhà hát Trung ương và Trường Đại học Hạ Long, cùng hàng nghìn diễn viên quần chúng là công nhân, thợ mỏ. Bên cạnh đó là dàn nghệ sĩ nổi tiếng, như: NSƯT Hoàng Tùng, ca sĩ Phạm Thu Hà, Tùng Dương, Ngọc Ánh, Rapper RamC, Phạm Quỳnh Anh, Phạm Anh Duy, Nhóm Oplus, vũ đoàn PL.

Cảnh 5 "Những tháng năm anh hùng" với liên khúc Đất mỏ anh hùng do NSƯT Hoàng Tùng thể hiện.

Cảnh 8 "Hợp xướng - Viết tiếp hùng ca đất nước" với ca khúc Tự hào Đất mỏ - Tự hào Việt Nam do ca sĩ Ngọc Ánh thể hiện.

Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương: Chương 1: Tráng ca từ mạch nguồn; Chương 2: Những đôi mắt di sản; Chương 3: Viết tiếp tương lai xanh. Mỗi chương đều gồm các đại cảnh nghệ thuật, có sự kết hợp giữa yếu tố sử thi nghệ thuật và những khúc tráng ca đất mỏ, tái hiện những dấu mốc quan trọng của ngành Than trong tiến trình lịch sử, làm nên một chương trình nghệ thuật hoành tráng, giàu cảm xúc.

Ca sĩ Phạm Anh Duy và Phạm Quỳnh Anh hòa giọng trong liên khúc Quảng Ninh những ngày rực rỡ - Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai.

Sân khấu chương trình được thiết kế quy mô, hiện đại với hệ thống màn hình LED đa tầng, hiệu ứng visual 3D, âm thanh vòm và hệ thống ánh sáng hiện đại, tạo nên không gian biểu diễn đa chiều, đậm chất sử thi nhưng giàu hơi thở đương đại.

Dự kiến, lễ kỷ niệm sẽ thu hút khoảng 10.000 người tham dự, gồm các đại biểu, các thế hệ thợ mỏ cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Ngay sau buổi tổng duyệt, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức đã họp rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến chi tiết cho ê-kíp sản xuất: Tinh chỉnh mạch nối âm nhạc, lời bình dẫn chuyện, cân đối ánh sáng giữa các mảng khối sân khấu, chuẩn hóa góc máy phát sóng trực tiếp và hoàn thiện công tác phân luồng giao thông, y tế, an ninh trật tự.

Các đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra, góp ý chi tiết cho buổi tổng duyệt.

Chương trình Lễ kỷ niệm chính thức sẽ diễn ra lúc 20h ngày 7/11 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số VTVGo, tiếp sóng trên kênh VTV9 - Đài truyền hình Việt Nam và kênh QTV - Báo và PTTH Quảng Ninh. Kết thúc chương trình sẽ có màn bắn pháo hoa chào mừng.