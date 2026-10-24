Ngành Than giữ nhịp sản xuất cuối năm

Bước vào những tháng cuối năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tập trung đẩy mạnh khai thác, chế biến và tiêu thụ than, bảo đảm nguồn cung năng lượng cho nền kinh tế.

Ở diện sản xuất mức -160m, năm 2026 Phân xưởng Cơ giới hóa 1, Công ty Than Dương Huy được giao khai thác 463.000 tấn than. Kết thúc 9 tháng, đơn vị đã khai thác hơn 360.000 tấn. Bước vào đợt thi đua cao điểm 90 ngày đêm cuối năm, phân xưởng đặt mục tiêu khai thác hơn 148.000 tấn trong quý IV.

Công nhân Phân xưởng Cơ giới hóa 1, Công ty Than Dương Huy, quyết tâm thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026.

Ông Hà Đức Mạnh, Quản đốc Phân xưởng Cơ giới hóa 1, cho biết: Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, phân xưởng tập trung duy trì ổn định hoạt động của lò chợ cơ giới hóa, tổ chức sản xuất hợp lý theo từng ca, kíp, nâng cao hiệu suất vận hành thiết bị, hạn chế thời gian gián đoạn sản xuất. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, chủ động xử lý những khó khăn phát sinh do điều kiện địa chất, bảo đảm tiến độ khai thác. Các chỉ tiêu thi đua được gắn với năng suất, sản lượng và an toàn lao động, tạo động lực để công nhân phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Tại Công ty Than Dương Huy, không khí thi đua lao động sản xuất đang diễn ra sôi nổi trên các khai trường, phân xưởng. Năm 2026, công ty phấn đấu duy trì công suất thiết kế 2,5 triệu tấn than hầm lò, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt mức sản lượng này.

Hoạt động tiêu thụ than tại Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả.

Ông Nguyễn Chí Trưởng, Phó Giám đốc Công ty Than Dương Huy, cho biết: Ngay từ ngày 1/10, công ty đã đồng loạt phát động đợt thi đua cao điểm “90 ngày đêm thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026” tại các phân xưởng, gắn chỉ tiêu thi đua với năng suất, chất lượng và an toàn lao động. Cùng với duy trì ổn định các lò chợ, công ty đẩy nhanh tiến độ chuyển diện cơ giới hóa, đào lò chuẩn bị sản xuất; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về vận tải, thoát nước và thiết bị, chủ động phòng, chống ngập mỏ... quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026.

Không riêng Than Dương Huy, các đơn vị trong TKV cũng đang đẩy mạnh phong trào thi đua cao điểm “90 ngày đêm thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026”, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2026). Các phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu sản lượng, tiến độ đào lò, chế biến và tiêu thụ than, tạo khí thế tăng tốc trên toàn hệ thống.

Những nỗ lực duy trì sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ đã góp phần giúp TKV đạt kết quả tích cực trong 9 tháng năm 2026. Sản lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn đạt 39,174 triệu tấn, bằng 78,3% kế hoạch năm, tăng 16,6% so cùng kỳ năm 2025. Riêng than cấp cho các nhà máy điện đạt 31,578 triệu tấn, bằng 75,2% kế hoạch năm.

Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, TKV duy trì sản xuất, tăng cường chế biến than sạch và chủ động cân đối nguồn than nhập khẩu. Trong 9 tháng, sản lượng than nguyên khai khai thác dự kiến đạt 27,84 triệu tấn, bằng 75,41% kế hoạch năm; than nhập khẩu đạt 8,6 triệu tấn.

Bước vào quý IV, trước nhu cầu than phục vụ sản xuất điện, các khách hàng trong nước và xuất khẩu, TKV dự kiến tiêu thụ 14,935 triệu tấn than, đồng thời đặt kế hoạch khai thác 8,975 triệu tấn than nguyên khai. Theo phương án điều hành, sản lượng than nguyên khai cả năm dự kiến đạt 36,81 triệu tấn. Đáng chú ý, sản lượng than tiêu thụ trong nước năm 2026 dự kiến đạt 50,115 triệu tấn. Đây là mục tiêu đòi hỏi các đơn vị phải tiếp tục tăng tốc sản xuất, chế biến và giao than, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Công ty CP Than Cao Sơn huy động thiết bị công suất lớn, đẩy mạnh khai thác than những tháng cuối năm.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn yêu cầu các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc rà soát, bám sát kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026; chủ động tháo gỡ khó khăn, khai thác tối đa năng lực thiết bị, phấn đấu tăng sản lượng tại các đơn vị có điều kiện. Cùng với đó, Tập đoàn tăng cường chế biến than sạch từ các sản phẩm ngoài than, cân đối nguồn than nhập khẩu phục vụ pha trộn, chế biến; ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho sản xuất điện và các khách hàng truyền thống đã ký hợp đồng. Công tác điều hành tiêu thụ tiếp tục được thực hiện linh hoạt, gắn với kiểm soát chất lượng, giảm tồn kho và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Với khí thế thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than, các đơn vị của TKV đang tập trung cao độ cho chặng nước rút cuối năm. Giữ vững nhịp độ sản xuất, bảo đảm an toàn và đẩy mạnh tiêu thụ là những nhiệm vụ trọng tâm để TKV hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế.