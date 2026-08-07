Nhà đầu tư Vương quốc Anh đề xuất ý tưởng nghiên cứu Tổ hợp cảng biển nước sâu và đô thị công nghiệp sinh thái Hải Hà

Sáng 7/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã có buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Thái An Holdings cùng các đối tác đến từ Vương quốc Anh nhằm trao đổi về ý tưởng đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, nhà đầu tư giới thiệu ý tưởng phát triển Tổ hợp cảng biển nước sâu và đô thị công nghiệp sinh thái Hải Hà tại Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 6.500ha, tổng mức đầu tư dự kiến 18 tỷ USD. Theo đề xuất, tổ hợp có công suất thông qua khoảng 274 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, tạo giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 12,57 tỷ USD/năm và giải quyết việc làm cho khoảng 267.400 lao động. Nhà đầu tư cũng bày tỏ mong muốn triển khai các bước nghiên cứu trong quý IV năm nay.

Đại diện nhà đầu tư giới thiệu về ý tưởng phát triển dự án.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Quảng Ninh duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số trong 10 năm liên tiếp và đang phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 13% vào năm 2030. Định hướng phát triển khu công nghiệp - cảng biển Hải Hà đã được tỉnh xác định trong quy hoạch từ hơn 10 năm trước. Cùng với đó, tỉnh đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định Quảng Ninh luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, triển khai dự án. Đồng thời mong muốn bên cạnh lĩnh vực logistics và dịch vụ cảng biển, các nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu phát triển chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu nông nghiệp của địa phương, trong đó có các sản phẩm như chè, quế và hồi. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ban đầu, lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, trao đổi kỹ lưỡng để đánh giá tính khả thi và thúc đẩy dự án trong thời gian tới.