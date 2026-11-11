Trao kinh phí ủng hộ chương trình vận động giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn

Sáng 11/11, Ngân hàng Chính sách xã hội đã trao kinh phí 500 triệu đồng ủng hộ chương trình vận động nguồn lực chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo” năm 2026.

Ngân hàng Chính sách xã hội trao kinh phí hỗ trợ.

Nguồn kinh phí này góp phần chung tay đóng góp, sẻ chia, đồng hành cùng thành phố trong công tác chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của thành phố. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân, tương ái, lan tỏa phong trào chung tay vì người nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Là đơn vị đứng chân trên địa bàn, bằng nguồn vốn Trung ương và địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội đã tích cực triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, thực hiện chuyển tải nguồn vốn đạt trên 6.800 tỷ đồng, góp phần đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, chú trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.