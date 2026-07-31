Trao quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho sĩ quan Công an nhân dân

Chiều 31/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì lễ trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng Quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự buổi lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đặng Hồng Đức đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Công an nhân dân cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên các cương vị công tác, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, đồng chí thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân phải thực sự đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng chí Đặng Hồng Đức cần phát huy truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân anh hùng, xứng đáng là người chỉ huy tài năng, mẫu mực; tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW về “Chiến lược an ninh quốc gia”.

Đồng chí Đặng Hồng Đức phải tích cực nghiên cứu chiến lược, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp công tác, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị trong Công an nhân dân thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Công an tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Đặng Hồng Đức bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí khẳng định sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc những nội dung chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; luôn nỗ lực, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Nhân dân tin tưởng giao phó.