Trung Quốc ứng phó khẩn cấp bão Dolphin

Bão Dolphin đang di chuyển theo hướng Tây Bắc, được dự báo đổ bộ khu vực ven biển từ Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào khoảng đêm 9/8. Nhà chức trách Trung Quốc đã đóng cửa nhiều trường học và điểm du lịch khi bão Dolphin tiến về phía đất liền trong ngày 8/8.

Tàu cá neo đậu tránh bão Dolphin tại một cảng ở thành phố Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: AP

Bão có sức gió duy trì tối đa khoảng 162 km/giờ, kèm theo mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất. Theo dự báo, bão sẽ ảnh hưởng tới tỉnh Chiết Giang và khu vực phía Bắc tỉnh Phúc Kiến lân cận bắt đầu vào cuối ngày 9/8. Thành phố Thượng Hải cũng nằm trên đường đi của bão. Khi đổ bộ, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão được dự báo đạt 38 - 45 m/giây, tương đương cấp 13-14. Sau khi vào đất liền, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và suy yếu dần.

Các cơ quan dự báo cho biết một số khu vực có thể hứng lượng mưa 200-400 mm trong vài ngày tới.

Chính quyền Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng, chống lũ lụt và bão lên cấp III tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, mức cao thứ ba trong hệ thống bốn cấp độ.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cũng kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp IV về thiên tai địa chất tại hai tỉnh trên, do nhận định nguy cơ sạt lở và các loại hình thiên tai địa chất tại phần lớn tỉnh Chiết Giang và khu vực phía Bắc tỉnh Phúc Kiến ở mức cao.

Tại Chiết Giang, nhiều điểm du lịch đóng cửa trong ngày 8 và 9/8. Các hoạt động đường thuỷ, bao gồm phà và du thuyền, cũng bị đình chỉ.

Tại thành phố Ninh Ba, một trong những đô thị lớn nhất tỉnh Chiết Giang, chính quyền yêu cầu đóng cửa các trường học và cơ sở giáo dục vào cuối tuần, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động trên đường thủy. Khoảng 800 tàu đã được đưa vào neo đậu tại cảng thành phố.

Chính quyền địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, kịp thời phát cảnh báo, thông tin dự báo, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời tăng cường hướng dẫn cộng đồng nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản.