Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu Đảng tại phường Mạo Khê

Ngày 7/11, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Mạo Khê. Cùng dự có đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Trong dịp này, 72 Đảng viên thuộc Đảng bộ phường Mạo Khê đã được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là minh chứng cho lòng trung thành, sự kiên định và những đóng góp to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Chu Văn Nhiễm, chi bộ khu phố Yên Thọ, phường Mạo Khê.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Bí thư Thành ủy Quản Minh Cường ân cần trò chuyện, hỏi thăm sức khỏe của đảng viên Chu Văn Nhiễm.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương khẳng định Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, là minh chứng cho lòng trung thành, sự kiên định và những đóng góp to lớn của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng. Quá trình cống hiến của các đồng chí là tài sản tinh thần vô giá, là tấm gương sáng để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi theo. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, sự kiên định với lý tưởng của Đảng; đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh đang đứng trước những yêu cầu và cơ hội phát triển mới khi trở thành thành phố. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe các đảng viên cao tuổi, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín trong gia đình, cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Huy hiệu 55 và 50 tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo phường Mạo Khê trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cũng mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ hôm nay nhìn vào tấm gương của các đồng chí đảng viên lão thành để tự nhắc mình về lý tưởng, bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.