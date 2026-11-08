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Truyền thông kiến sức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên

Báo Quảng Ninh trên

Ngày 7/11, Hội LHPN thành phố phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh tổ chức hội nghị truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho hơn 400 học sinh.

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Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, bác sĩ Lê Thị Liên, Khoa Sức khỏe sinh sản (CDC Quảng Ninh) đã cung cấp những kiến thức cơ bản về sức khỏe sinh sản vị thành niên; những thay đổi về thể chất, tâm sinh lý ở tuổi dậy thì; cách chăm sóc, vệ sinh cá nhân; kiến thức về tình bạn, tình yêu phù hợp với lứa tuổi; phòng tránh mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

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Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh tham gia tiểu phẩm truyền thông “Chuyện nhà Ú”.

Bên cạnh đó, học sinh được theo dõi tiểu phẩm truyền thông “Chuyện nhà Ú” với nội dung phòng, chống tảo hôn, giúp các em được tiếp cận những tình huống thực tế, nhận diện những hệ lụy của tảo hôn và nâng cao ý thức bảo vệ bản thân.

Phần giao lưu, tương tác qua trò chơi “Hỏi nhanh - đáp gọn” tạo không khí sôi nổi, khuyến khích học sinh trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến sức khỏe sinh sản và kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

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Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT thành phố Quảng Ninh sôi nổi tham gia giao lưu, tương tác qua trò chơi “Hỏi nhanh - đáp gọn”.

Hoạt động nằm trong kế hoạch xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh năm 2026 của Hội LHPN thành phố.

Nguyễn Hoa

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từ khóa:

#Sức khỏe sinh sản vị thành niên #Giáo dục sức khỏe #Phòng chống tảo hôn

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