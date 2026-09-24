Nỗ lực phòng chống bạo lực gia đình

Để giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân, xây dựng cộng đồng chấp hành nghiêm pháp luật, thời gian qua, xã Quảng La đã tập trung các giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. Đây chính là chìa khóa then chốt để Quảng La xây dựng những tổ ấm văn minh, hạnh phúc.

Không dừng lại ở các hội nghị tuyên truyền, thời gian qua, các tuyên truyền viên phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) xã Quảng La đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về Luật Hôn nhân và gia đình. Với cách tiếp cận gần gũi, dễ hiểu đã giúp chị Bàng Thị Mến ở thôn Bằng Cả và đông đảo bà con trong thôn nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái. Từ đó xây dựng nếp sống văn hóa, hạn chế bạo lực gia đình và thắt chặt tình đoàn kết, giữ gìn bình yên trong thôn xóm.

Tuyên truyền viên xã Quảng La và người uy tín trong thôn tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình tới từng hộ dân.

Chị Mến chia sẻ: “Tôi và nhiều chị em khác trước đây thường chịu đựng sự thiệt thòi và thường có suy nghĩ đó là do số phận. Nay nhờ các buổi tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu bằng tiếng đồng bào, tôi cũng đã hiểu thế nào là quyền và trách nhiệm giữa hai vợ chồng, biết nói không với những hủ tục và đã dũng cảm lên tiếng bảo vệ con em mình. Tôi nghĩ nếu không ngăn chặn được bạo lực gia đình thì không chỉ người phụ nữ mà những đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Từ đó có thể sẽ hình thành nhân cách sai lệch hoặc có những suy nghĩ, hành động tiêu cực. Hiểu về pháp luật giúp tôi tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống”.

Để công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở Quảng La hiệu quả, xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp sát thực tế và phù hợp đặc điểm địa bàn dân cư. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng. Nội dung tập trung vào kỹ năng ứng xử, kiềm chế cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn mang tính xây dựng cho các thành viên; phát huy vai trò của các tổ hòa giải cơ sở; duy trì hiệu quả hoạt động của 6 tổ tuyên truyền PBGDPL, xây dựng các mô hình CLB thiết thực như: CLB Tiền hôn nhân, CLB Phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết, CLB Mất cân bằng giới tính khi sinh…

Gia đình chị Bàng Thị Mến (thôn Bằng Cả, xã Quảng La) xây dựng gia đình nói không với bạo lực.

Các hoạt động được phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, trưởng thôn và người có uy tín tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình; lồng ghép với các chương trình mục tiêu y tế - dân số, bình đẳng giới và Chương trình mục tiêu quốc gia, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội làng… góp phần sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao hiệu quả truyền thông.

Từ đầu năm đến nay, Quảng La đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền, với 268 người tham dự; tư vấn 17 buổi tại hộ gia đình với 81 người được tư vấn; 13 buổi truyền thông nhóm với 92 người tham gia; tổ chức 2 buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề tại trường học với 357 giáo viên và học sinh tham gia… Thông qua các hoạt động trên, nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số về sức khỏe sinh sản, hôn nhân và gia đình từng bước được nâng lên.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó phòng Văn hóa xã Quảng La, cho biết: “Quảng La là xã miền núi của thành phố với 70% đồng bào DTTS cùng sinh sống. Với đặc thù này, thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm hướng dẫn chuyên môn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm bố trí, tăng cường nguồn kinh phí để triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông, tư vấn, duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả; góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn".

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể địa phương, xã Quảng La đã cơ bản đẩy lùi bạo lực gia đình; những quan niệm lạc hậu dần được thay thế bằng sự thượng tôn pháp luật, tôn trọng lẫn nhau trong mọi hoạt động của đời sống gia đình.