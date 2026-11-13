Chăm sóc sức khỏe học đường

Chăm sóc sức khỏe học đường luôn là nhiệm vụ được Quảng Ninh quan tâm, nhằm bảo đảm các điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất và tinh thần.

Tại xã Hoành Mô, trong tháng 10 vừa qua, CDC Quảng Ninh đã tổ chức khám sàng lọc tật khúc xạ học đường cho gần 800 học sinh các khối lớp tại Trường THCS&THPT Hoành Mô. Học sinh được kiểm tra thị lực nhằm phát hiện những bất thường về mắt, đặc biệt là các tật khúc xạ thường gặp như cận thị, viễn thị, loạn thị. Qua đó, cán bộ y tế tư vấn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ mắt; hướng dẫn những trường hợp cần thiết tiếp tục khám chuyên khoa để được đánh giá tình trạng thị lực và có phương án can thiệp phù hợp.

CDC Quảng Ninh tổ chức khám sàng lọc tật khúc xạ học đường tại Trường THCS&THPT Hoành Mô.

Cô giáo Tô Thị Xuân, chủ nhiệm lớp 6A, Trường THCS&THPT Hoành Mô, chia sẻ: “Lớp tôi có 36 học sinh, trong đó 10 em bị cận thị. Qua các đợt khám sàng lọc tại trường, giáo viên nắm bắt rõ hơn tình trạng thị lực của học sinh, từ đó phối hợp với phụ huynh theo dõi và có hướng chăm sóc phù hợp. Tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các em ngồi học đúng tư thế, giữ khoảng cách phù hợp khi đọc, viết và chú ý bảo vệ mắt trong sinh hoạt hằng ngày”.

Thực hiện kế hoạch khám tật khúc xạ học đường năm 2026, CDC Quảng Ninh đã tổ chức khám sàng lọc lồng ghép với hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh tại 4 trường: THCS Móng Cái 2, THCS&THPT Hoành Mô, TH&THCS Nam Sơn và THCS Ba Chẽ. Đến nay, đơn vị đã khám cho hơn 3.200 học sinh, góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện sớm tật khúc xạ, tư vấn chỉnh kính và điều trị kịp thời các bệnh về mắt.

Bên cạnh việc quan tâm đến sức khỏe thể chất, phát hiện và xử lý sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp, công tác tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi học đường cũng được Quảng Ninh chú trọng triển khai. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Theo đó, từ tháng 10/2026, thành phố triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin Td cho trẻ 7 tuổi trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Theo kế hoạch, toàn tỉnh có 22.729 trẻ thuộc diện tiêm chủng, với 24.000 liều vắc-xin được phân bổ. Chiến dịch kéo dài đến tháng 1/2027, phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm từ 95% trở lên. Việc bổ sung vắc-xin Td nhằm củng cố miễn dịch phòng bệnh bạch hầu, uốn ván, bảo vệ sức khỏe trẻ ở lứa tuổi học đường.

Trạm Y tế xã Kỳ Thượng tổ chức tiêm vắc-xin Td cho học sinh trên địa bàn.

Hoạt động tiêm chủng được duy trì thường xuyên tại các địa phương. Theo CDC Quảng Ninh, tính đến ngày 12/10, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi đạt 74,1%, bằng 78% kế hoạch năm. Trong đó, vắc-xin 5 trong 1 đạt 75,7%; vắc-xin phòng tiêu chảy do vi rút Rota đạt 75,3%; vắc-xin viêm gan B sơ sinh đạt 74,8% và vắc-xin sởi đạt 74,5%. Tỷ lệ tiêm đủ mũi uốn ván cho phụ nữ có thai đạt 71,5%.

Công tác giám sát các bệnh truyền nhiễm thuộc Chương trình Tiêm chủng mở rộng cũng được tăng cường. Quảng Ninh không ghi nhận vi rút bại liệt hoang dại và trường hợp mắc bạch hầu; 100% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chuẩn loại trừ uốn ván sơ sinh. Tỷ lệ mắc sởi là 4,7 ca/vạn dân, ho gà là 0,2 ca/vạn dân, đều trong giới hạn chỉ tiêu giám sát năm 2026. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ ở một số loại vắc-xin chưa đạt kế hoạch. Ngành Y tế tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát, quản lý đối tượng, tổ chức tiêm bù, tiêm vét, nhất là tại những địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Năm học 2026-2027, ngành Y tế thành phố tiếp tục đặt trọng tâm vào việc phối hợp khám sức khỏe định kỳ 100% cho học sinh, đồng thời tích cực chuyển đổi số qua việc kết nối dữ liệu sức khỏe học sinh vào sổ sức khỏe điện tử liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, các chương trình kiểm soát bệnh tật học đường, phòng chống tác hại thuốc lá thế hệ mới, chăm sóc sức khỏe tâm thần và vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể tiếp tục được siết chặt…