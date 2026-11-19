Đồng hành với thanh niên trên hành trình chinh phục tri thức

Với sự quan tâm, đồng hành của tổ chức Đoàn, nhiều hoạt động, phong trào thiết thực được triển khai, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN phát huy tinh thần tự học, chủ động tiếp cận tri thức mới, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và năng lực sáng tạo.

Hội thi Tin học trẻ năm 2026 do Thành Đoàn phối hợp Sở GD&ĐT, Trường Đại học Hạ Long tổ chức thu hút 724 thí sinh tham gia tranh tài ở 9 bảng thi từ tiểu học đến THPT.

Thời gian qua, chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập được các cấp bộ Đoàn cụ thể hóa thông qua những phong trào như: “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt”. Cùng với đó, trung bình mỗi năm, các cấp bộ Đoàn - Hội tổ chức trên 200 chương trình, hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) học tập, nghiên cứu khoa học. Tiêu biểu như: Cuộc thi Olympic tiếng Anh HSSV, Hội thi Hùng biện ngoại ngữ, Hội thi Tin học trẻ, Ngày hội hướng nghiệp và Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, “Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp”, trao tặng thư viện...

Từ những phong trào chung, nhiều mô hình học tập thiết thực đã được các trường xây dựng phù hợp với đặc thù đào tạo, nhu cầu của HSSV. Tại Trường Đại học Hạ Long, các CLB gắn với học tập và phát triển kỹ năng như: CLB Sinh viên 5 tốt, CLB Tranh biện, CLB Ngoại ngữ, CLB Truyền thông, CLB Khởi nghiệp... đã trở thành những sân chơi bổ ích, giúp sinh viên rèn luyện tư duy, kỹ năng thuyết trình, năng lực tổ chức, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Anh Nguyễn Văn Huỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Hạ Long, cho biết: Việc phát huy vai trò của các CLB học tập, kỹ năng đã góp phần hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện, từ kiến thức chuyên môn đến kỹ năng mềm. Cùng với đó, nhà trường và tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ để những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ các bạn cùng phấn đấu.

Ban Thanh niên Công an thành phố trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi trên địa bàn xã Ba Chẽ tại chương trình "Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số" năm 2026.

Bên cạnh đó, từ các nguồn hỗ trợ của Chương trình “1.000 đồng thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh”, “1.000 góc học tập cùng em hướng tới tương lai”, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ... do các cấp bộ Đoàn triển khai mỗi năm, đã tiếp sức cho hàng nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, vươn lên học tốt.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Thành Đoàn - Hội Sinh viên thành phố chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức 3 hoạt động lớn, thu hút gần 5.500 học sinh, sinh viên tham gia, tiêu biểu như cuộc thi đánh vần tiếng Anh “Spelling Bee 2026” với 500 sinh viên và cuộc thi “Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh’s High School Battle” với gần 5.000 học sinh đến từ 24 trường THPT.

Thành Đoàn đã thành lập Đoàn đại biểu là thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực tham dự chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ năm 2026”. Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Phòng đã ký kết thỏa thuận tăng cường giao lưu và hợp tác thanh niên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với Khu Đoàn Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2026-2027. Đây là cơ sở để mở rộng các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, góp phần nâng cao năng lực và tư duy hội nhập cho thanh niên.

Thành Đoàn tổ chức Cuộc thi tiếng Anh “Vũ đài trí tuệ - Quang Ninh’s High School Battle” năm 2026.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến khích thanh niên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và chủ động cập nhật tri thức mới; đồng thời, triển khai phong trào thi đua học ngoại ngữ trên nền tảng số, hỗ trợ phát triển tài năng trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học, gắn với thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo".