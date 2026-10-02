Chăm sóc trẻ em toàn diện

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nâng cao chất lượng dân số, bởi được chăm sóc tốt sẽ tạo điều kiện để mỗi trẻ phát triển khỏe mạnh, toàn diện, trở thành nguồn nhân lực có chất lượng trong tương lai.

Năm học 2025-2026, toàn thành phố Quảng Ninh đã duy trì hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe học đường. Tỷ lệ cán bộ phụ trách y tế trường học đạt chuẩn đào tạo đã đạt tới 92,7%, tạo tiền đề vững chắc cho công tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Hiện nay, 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đã thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh, bảo đảm phòng y tế riêng và thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Đo chiều cao cho trẻ tại Trạm Y tế xã Quảng Hà.

Công tác tiêm chủng phòng bệnh dịch trong học đường được triển khai chủ động, với tỷ lệ học sinh được tiêm bù vắc xin sởi - rubella đạt 95,7%, vắc xin viêm não Nhật Bản đạt 92,3% và chiến dịch tẩy giun đạt trên 97,2%. Nhờ đó, trong năm học vừa qua, trên địa bàn thành phố không ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm hay ca bệnh truyền nhiễm chuyển nặng nào.

Năm học 2026-2027, ngành Y tế thành phố tiếp tục đặt trọng tâm vào việc phối hợp khám sức khỏe định kỳ 100% cho học sinh, đồng thời tích cực chuyển đổi số qua việc kết nối dữ liệu sức khỏe học sinh vào sổ sức khỏe điện tử liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, các chương trình kiểm soát bệnh tật học đường (mắt học đường, nha học đường, cong vẹo cột sống), phòng chống tác hại thuốc lá thế hệ mới, chăm sóc sức khỏe tâm thần và vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể tiếp tục được siết chặt.

Ghi nhận tại Trạm Y tế xã Ba Chẽ, ngay từ đầu năm học 2026-2027, công tác khám sức khỏe học sinh đã được đơn vị phối hợp với các trường học trên địa bàn triển khai, gắn với hoạt động y tế trường học.

Trạm Y tế xã Ba Chẽ triển khai chương trình khám sức khỏe cho học sinh Trường THCS Ba Chẽ.

Trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi sẽ được khám tập trung vào những vấn đề sức khỏe phù hợp với lứa tuổi như khám thể lực, thị lực và đo khúc xạ, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, sàng lọc cong vẹo cột sống, đánh giá BMI, dậy thì và sàng lọc một số vấn đề tâm lý lứa tuổi học đường. Đối với học sinh THCS, THPT còn có nội dung tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên theo quy định.

Bác sĩ Lâm Thu Hạnh, Giám đốc Trạm Y tế xã Ba Chẽ, cho biết: Việc khám sức khỏe có ý nghĩa thiết thực trong phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe học đường, từ những bất thường về thị lực, răng miệng, tai mũi họng, thể lực, dinh dưỡng đến các vấn đề về tư thế, tâm lý và sức khỏe lứa tuổi. Qua kết quả khám, những trường hợp có dấu hiệu bất thường sẽ được tư vấn, hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết.

Không chỉ quan tâm chăm sóc sức khỏe, Quảng Ninh còn triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm bảo đảm điều kiện học tập, dinh dưỡng và phát triển toàn diện cho trẻ em. Năm học 2025-2026, chính sách hỗ trợ sữa uống miễn phí tại trường đã giúp gần 200.000 lượt trẻ em, học sinh được bổ sung dinh dưỡng với tổng kinh phí trên 290 tỷ đồng.

Trẻ được uống sữa miễn phí tại Trường Mầm non Đầm Hà I.

Năm học 2026-2027, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu cả nước triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí. Cùng với đó là các chính sách hỗ trợ ăn, ở, đi lại, học phí và chăm sóc trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại vùng miền núi, biên giới, hải đảo. Những chính sách này góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập, tạo cơ hội để trẻ em được chăm sóc và phát triển trong môi trường thuận lợi.

Chăm sóc, bảo vệ trẻ em, bảo đảm cho trẻ được phát triển khỏe mạnh, toàn diện là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đây cũng là sự đầu tư lâu dài cho chất lượng dân số, góp phần tạo nền tảng để thế hệ tương lai phát triển tốt cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.