Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm

Sáng 28/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dự và chủ trì tại điểm cầu Quảng Ninh.

Cuộc họp tập trung rà soát tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện trọng điểm trên cả nước; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ các công trình theo yêu cầu của Chính phủ.

Quang cảnh họp trực tuyến tại điểm cầu Quảng Ninh.

Quảng Ninh là địa bàn trọng điểm về năng lượng của khu vực phía Bắc và cả nước. Hiện tỉnh có 4 dự án thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, gồm: Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh; Đường dây 220kV từ Trạm biến áp 220kV Móng Cái đến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; Trạm biến áp 220kV Móng Cái và Đường dây 220kV Móng Cái - Hải Hà; Trạm biến áp 220kV Cộng Hòa và Đường dây 220kV Cộng Hòa - rẽ Cẩm Phả - Hải Hà cùng các xuất tuyến 110kV đồng bộ.

Các dự án đang được tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh đã hoàn thành công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao khu vực biển; phần diện tích phục vụ hạng mục lấn biển còn lại dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 15/9. Chủ đầu tư đang tiếp tục đàm phán Hợp đồng mua bán điện và lựa chọn nhà thầu EPC.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến.

Tại cuộc họp, Quảng Ninh cũng đề xuất nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các hộ gia đình đầu tư điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ; xem xét chấp thuận các đơn vị có đủ năng lực triển khai dự án điện mặt trời trên mặt nước; đồng thời nghiên cứu việc hình thành Trung tâm năng lượng sạch và năng lượng tái tạo khu vực phía Bắc tại Quảng Ninh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục bám sát tiến độ các công trình, dự án năng lượng trọng điểm; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai, bảo đảm tiến độ các dự án, góp phần nâng cao năng lực cung ứng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong giai đoạn tới.