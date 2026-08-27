Khẩn trương hoàn thiện các khâu tổ chức sự kiện công bố thành lập thành phố Quảng Ninh

Ngày 27/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh và các hoạt động chào mừng sự kiện.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tổ chức trưng bày giới thiệu quy hoạch, các thành tựu phát triển KT-XH của Quảng Ninh.

Ngày 24/8/2026, Chủ tịch Quốc hội đã ký Nghị quyết số 36/2026/QH15 về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, mở ra chặng đường phát triển mới, vị thế mới và yêu cầu, trách nhiệm cao hơn đối với Quảng Ninh.

Để chào mừng sự kiện, ngày mai 28/8, tỉnh sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Cùng với đó là các chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra tối 28/8 tại Quảng trường 30/10 và đường bao biển Trần Quốc Nghiễn; trình diễn ánh sáng tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, drone light, 3D Mapping; khởi công, khánh thành các công trình, dự án; hội chợ OCOP, không gian ẩm thực, triển lãm quy hoạch và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra không gian trưng bày sản phẩm công nghệ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, khẩn trương hoàn thiện toàn bộ các khâu tổ chức từ nội dung chương trình, cơ sở vật chất, khánh tiết đến đón tiếp đại biểu, phân luồng giao thông, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường và các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách… bảo đảm các sự kiện diễn ra trang trọng, chu đáo, an toàn, đúng kế hoạch, yêu cầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, các lực lượng phải chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân và đại biểu trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra hội trường tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Quảng Ninh.

Cùng với đó, tập trung thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan trên toàn địa bàn, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của sự kiện; qua đó nhân lên niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố. Các hoạt động phải thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh năng động, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, sẵn sàng bước vào chặng đường phát triển mới.

Theo kế hoạch, Lễ công bố Nghị quyết và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất dự kiến có khoảng 900 đại biểu tham dự; chương trình nghệ thuật tối 28/8 dự kiến thu hút khoảng 100.000 đại biểu, nhân dân và du khách trực tiếp tham gia.