Ứng dụng quản lý môi trường nhà máy với cảm biến nhiệt độ độ ẩm ATPro

Trong thời đại sản xuất thông minh, việc quản lý môi trường nhà máy không còn dừng lại ở các phương pháp kiểm tra thủ công. Nhiệt độ và độ ẩm là hai thông số có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, hiệu suất vận hành của máy móc cũng như điều kiện làm việc của người lao động. Chỉ một sự thay đổi nhỏ vượt ngoài giới hạn cho phép cũng có thể gây hư hỏng nguyên vật liệu, làm giảm tuổi thọ thiết bị hoặc ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm.

Đó là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực nhằm chủ động kiểm soát môi trường sản xuất. Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tự động hóa và IoT công nghiệp, ATPro Corp mang đến các giải pháp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm hiện đại, giúp doanh nghiệp quản lý môi trường nhà máy hiệu quả, nâng cao năng suất và từng bước hiện thực hóa mô hình Smart Factory.

Quản lý môi trường nhà máy – Yếu tố quyết định chất lượng sản xuất

Trong nhiều ngành công nghiệp như thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, điện tử, dệt may hay sản xuất linh kiện, nhiệt độ và độ ẩm luôn phải được duy trì trong giới hạn cho phép. Nếu nhiệt độ quá cao hoặc độ ẩm vượt ngưỡng, nguyên vật liệu có thể bị biến đổi, thiết bị điện tử dễ hư hỏng, trong khi sản phẩm thành phẩm khó đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng.

Các ứng dụng của cảm biến nhiệt độ độ ẩm

Bên cạnh đó, môi trường làm việc không ổn định còn ảnh hưởng đến hiệu suất của máy móc và sức khỏe người lao động. Chính vì vậy, việc theo dõi liên tục các thông số môi trường đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống quản lý sản xuất hiện đại.

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm RK330-01A – Giải pháp giám sát môi trường công nghiệp

Cảm biến giám sát nhiệt độ độ ẩm không khí môi trường

Đặc điểm nổi bật

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm RK330-01A đo nhiệt độ và độ ẩm không khí với độ chính xác cao.

Cập nhật dữ liệu liên tục theo thời gian thực.

Hoạt động ổn định trong môi trường công nghiệp.

Thiết kế bền bỉ, chống bụi và chống nước, phù hợp lắp đặt trong nhà và ngoài trời.

Khả năng kết nối

Hỗ trợ giao tiếp RS485 Modbus RTU.

Dễ dàng tích hợp với PLC, HMI, SCADA, Data Logger và hệ thống IoT.

Truyền dữ liệu ổn định trên khoảng cách xa.

Lợi ích mang lại

Giám sát nhiệt độ, độ ẩm 24/7.

Cảnh báo khi thông số vượt ngưỡng cài đặt.

Bảo vệ máy móc, thiết bị và hàng hóa.

Nâng cao hiệu quả quản lý môi trường.

Hỗ trợ xây dựng hệ thống nhà máy thông minh.

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC RK520-02 – Giải pháp toàn diện cho nông nghiệp thông minh

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện EC RK520-02 được thiết kế chuyên biệt cho môi trường đất, cho phép đo đồng thời độ ẩm đất, nhiệt độ đất và độ dẫn điện (EC).

Cảm biến ứng dụng đo nhiệt độ độ ẩm và độ dẫn điện trong môi trường đất

Đặc điểm nổi bật

Đo đồng thời độ ẩm đất, nhiệt độ đất và độ dẫn điện (EC).

Tích hợp nhiều thông số trong một thiết bị.

Đầu dò thép không gỉ, chống ăn mòn.

Đạt chuẩn chống nước IP68, có thể chôn trực tiếp trong đất.

Khả năng kết nối

Hỗ trợ RS485 Modbus RTU.

Kết nối với PLC, Gateway IoT, SCADA và Data Logger.

Thu thập dữ liệu theo thời gian thực để tự động điều khiển hệ thống.

Lợi ích mang lại

Theo dõi chính xác tình trạng đất.

Tối ưu lượng nước tưới và phân bón.

Giảm chi phí vận hành.

Nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.

Dễ dàng tích hợp vào hệ thống IoT nông nghiệp.

Với khả năng đo lường chính xác, kết nối linh hoạt và độ bền cao, cảm biến RK330-01A và RK520-02 là hai thiết bị tiêu biểu giúp doanh nghiệp và các đơn vị sản xuất xây dựng hệ thống giám sát môi trường hiệu quả. Kết hợp với hệ sinh thái PLC, SCADA và IoT của ATPro Corp, cảm biến cho phép doanh nghiệp giám sát từ xa mọi lúc, mọi nơi, theo dõi dữ liệu môi trường theo thời gian thực và chủ động xử lý sự cố trước khi ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất. Tối ưu quy trình vận hành, nâng cao năng suất và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công nghiệp cũng như nông nghiệp hiện đại.

Thông tin liên hệ:

Công ty cổ phần giải pháp kỹ thuật Ấn Tượng

Điện thoại: 028.3842.5001

Email: info@atpro.com.vn