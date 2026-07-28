Ưu tiên nguồn lực đầu tư công trung hạn

Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 12%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, đầu tư công tiếp tục là một trong những động lực quan trọng, giữ vai trò "đầu tàu" dẫn dắt đầu tư xã hội, tạo sức bật cho các ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì họp, chỉ đạo về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo dự kiến, tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Quảng Ninh đạt khoảng 192.217 tỷ đồng, gồm khoảng 29.300 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương, 142.917 tỷ đồng ngân sách cấp tỉnh và khoảng 20.000 tỷ đồng ngân sách cấp xã. Tuy nhiên, trên cơ sở đề xuất của các đơn vị và qua rà soát, tổng nhu cầu đầu tư của toàn tỉnh trong giai đoạn này lên tới khoảng 253.000 tỷ đồng, cao hơn khả năng cân đối hơn 60.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở cân đối, tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm mỗi đồng vốn đầu tư công đều phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển lâu dài, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí vốn trước hết cho các nhiệm vụ bắt buộc theo quy định như các chương trình mục tiêu quốc gia, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các dự án chuyển tiếp, vốn đối ứng ODA, quỹ phát triển đất, quỹ phát triển nhà ở và các nhiệm vụ phục vụ vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Sau khi bảo đảm các nhiệm vụ này, nguồn lực sẽ được tập trung cho các công trình hạ tầng động lực, có khả năng tạo sức lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Trong số các lĩnh vực được ưu tiên, hạ tầng giao thông tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Sau khi hoàn thành hệ thống cao tốc dọc tỉnh, Quảng Ninh bước sang giai đoạn đầu tư chiều sâu, hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức và mở rộng các hành lang phát triển mới. Nhiều dự án quan trọng được đưa vào danh mục ưu tiên như cầu kết nối QL18 với đảo Tuần Châu; tuyến đường ven biển Vân Đồn - Móng Cái; tuyến kết nối từ ga Hạ Long Xanh đến khu vực Lương Minh; các tuyến giao thông kết nối các KKT ven biển Quảng Yên, Vân Đồn, cửa khẩu Móng Cái với hệ thống KCN, cảng biển và đô thị. Đây đều là những dự án không chỉ giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt mà còn mở ra dư địa phát triển mới.

Phối cảnh khu vực vịnh Cửa Lục.

Đặc biệt, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Quảng Ninh dành sự quan tâm lớn đối với các công trình có ý nghĩa chiến lược trong nhiều thập kỷ tới. Nổi bật là nhóm dự án phát triển hạ tầng khu vực vịnh Cửa Lục. Sau khi các cầu Cửa Lục hoàn thành và đưa vào khai thác, khu vực này được xác định sẽ trở thành trung tâm phát triển mới của tỉnh với hệ thống đô thị hiện đại, trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ và du lịch cao cấp.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chủ động chuẩn bị nguồn lực cho các dự án đường sắt - loại hình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt trong nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, tuyến đường sắt chuyên dụng Hạ Long - Cảng Con Ong - Hòn Nét và các tuyến kết nối với hệ thống cảng biển, KCN, KKT. Khi được đầu tư, các tuyến đường sắt này sẽ tạo bước đột phá về vận tải hàng hóa, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực khai thác cảng biển, đồng thời tăng cường kết nối Quảng Ninh với vùng Thủ đô, Hải Phòng và hành lang kinh tế quốc tế qua cửa khẩu Móng Cái.

Để chủ động triển khai các công trình động lực khi hội đủ điều kiện, tỉnh dự kiến dành khoảng 43.000 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đây là nguồn lực quan trọng để Quảng Ninh có thể kịp thời đầu tư các dự án quy mô lớn, mang tính đột phá, tạo ra các cực tăng trưởng mới mà không bị động về nguồn vốn.

Đặc biệt, trong tổng số vốn, tỉnh còn dành nguồn lực đáng kể để đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khoảng 2.000 tỷ đồng dự kiến được bố trí để triển khai các dự án như Trung tâm An ninh mạng của tỉnh, Trung tâm nghiên cứu và thực hành dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Hạ Long, cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng và nhiều hạ tầng số quan trọng khác.

Song song với đó, nhiều dự án về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường và an sinh xã hội cũng được đưa vào danh mục ưu tiên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng cuộc sống của người dân. Các trường học, bệnh viện, thiết chế văn hóa, công trình bảo tồn di sản tiếp tục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và phát triển bền vững.