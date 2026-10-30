Tinh gọn mạng lưới trường lớp bài bản

Nghị quyết số 71-NQ/TW đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, trong số đó phải kể tới việc sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể hóa chủ trương này, Quảng Ninh đã thực hiện từng bước chắc chắn, bám sát tình hình thực tế. Nguyên tắc xuyên suốt là đặt quyền lợi, sự phát triển của học sinh ở vị trí trung tâm.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Liên, Trường Mầm non Hạnh Phúc (phường Hạ Long) dạy trẻ.

Câu chuyện của Trường Mầm non Hạnh Phúc tại phường Hạ Long là một ví dụ. Tháng 10/2025, ngôi trường này được thành lập dựa trên việc sáp nhập từ 4 trường cũ là: Mầm non Hồng Hải, Mầm non Hoa Lan, Mầm non Hoa Hồng và Mầm non 1/6.

Quy mô sau sáp nhập là 54 lớp, hơn 1.000 trẻ, học tại 6 phân hiệu. Một ngôi trường mới được hình thành, nhưng với những đứa trẻ, nhịp đến lớp vẫn được giữ nguyên. Những thay đổi chủ yếu diễn ra phía sau lớp học, trong cách tổ chức bộ máy và bố trí đội ngũ.

Một số cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm trực tiếp trở lại lớp học đã bổ sung thêm nhân lực giảng dạy, chăm sóc trẻ, góp phần tháo gỡ vấn đề khó khăn thiếu giáo viên trước đây.

Cô Nguyễn Thị Thanh Liên là một trong số ấy. Cô từng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan, tình nguyện xung phong nhận nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn và trở lại với công việc giảng dạy hằng ngày. Gác lại những điều riêng, cô cùng đồng nghiệp chọn đặt công việc chung và quyền lợi của học sinh lên trước để bộ máy sau sắp xếp sớm ổn định và mỗi lớp học vẫn giữ được nhịp yêu thương như trước.

Cô Nguyễn Thị Thanh Liên, Trường Mầm non Hạnh Phúc, tâm sự: Với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, tôi sẽ vận dụng vào việc giảng dạy, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, đồng thời chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn. Tôi tin rằng, chỉ cần mình luôn tâm huyết và trách nhiệm thì ở vị trí nào cũng có thể đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Tiết học của học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (phường Hạ Long).

Chủ trương tinh gọn mạng lưới trường lớp từng khiến một bộ phận người dân, cán bộ, giáo viên băn khoăn về tổ chức dạy học, bố trí nhân sự và chất lượng giáo dục. Trước những băn khoăn đó, Quảng Ninh không lựa chọn cách làm nóng vội mà khảo sát thực tiễn, tính toán kỹ lưỡng và đánh giá tác động trước khi triển khai.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Long, cho biết: Địa phương xác định sắp xếp các cơ sở giáo dục phải khoa học, phù hợp thực tiễn, bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, bộ máy tinh gọn, hiệu quả và chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao.

Đến ngày 15/10/2025, Quảng Ninh đã hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường lớp tại 52/52 địa phương; 2 xã: Hải Hòa và Cái Chiên không thuộc diện sắp xếp do đã tinh giản đầu mối trước đó. Sau sắp xếp, toàn thành phố giảm 280/570 (tương ứng 49,12%) cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong đó, khối trực thuộc UBND cấp xã giảm 265/520 cơ sở giáo dục, đạt 51%; khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 15/50 cơ sở giáo dục.

Sau hơn một năm thực hiện sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đã đạt được kết quả tích cực bước đầu. Số trường đã được tinh gọn hơn, khắc phục tình trạng quy mô trường nhỏ, lẻ, manh mún, khắc phục tỷ lệ học sinh/lớp, lớp/trường đang thấp hơn trung bình chung.

Các địa phương tiết kiệm kinh phí trung gian để tập trung đầu tư chăm lo cho giáo viên, học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được cơ cấu lại; từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ, phân công giảng dạy linh hoạt, hợp lý hơn. Cách làm bài bản, vững chắc đã tạo được đồng thuận trong nhân dân.