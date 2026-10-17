Va chạm với xe trộn bê tông, ô tô con văng hơn 10m

Hơn 19 giờ ngày 16/10, trên tuyến đường Vành đai 2 (phường Nam Nha Trang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và xe trộn bê tông khiến giao thông khu vực này bị gián đoạn. Rất may, vụ việc không ghi nhận thương vong về người.

Cảnh sát giao thông điều tra hiện trường tai nạn.

Đuôi xe ô tô con bị biến dạng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Hyundai Grand i10 đang di chuyển trên đường Vành đai 2 theo hướng từ cầu Bình Tân đi cầu Ngọc Hội. Khi đến gần đoạn giao với cầu Quán Trường, tài xế ô tô giảm tốc độ để nhường đường và tránh một xe máy đang di chuyển chậm phía trước. Ngay lúc này, một chiếc xe trộn bê tông di chuyển cùng chiều từ phía sau không kịp xử lý đã tông mạnh vào đuôi xe Hyundai Grand i10.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô con bị đẩy văng về phía trước hơn 10 mét. Tại hiện trường, phần đuôi xe ô tô biến dạng nặng, kính chắn gió vỡ nát vương vãi khắp mặt đường. In hằn trên mặt đường là vết phanh gấp kéo dài hơn 5m của xe trộn bê tông, cho thấy tốc độ va chạm khá lớn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.