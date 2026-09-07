Việt Nam, Hàn Quốc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, chiều 6/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, các định hướng, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trong đó có các nghị quyết của Bộ Chính trị, cùng các chủ trương về đổi mới mô hình phát triển và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đã tạo nền tảng quan trọng để huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong số ít quốc gia trên thế giới đã ban hành luật riêng về trí tuệ nhân tạo, đồng thời đang đẩy mạnh chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo từ bậc học phổ thông đến đại học và tới mọi người dân.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, Quốc hội đã đổi mới tư duy, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật.

Nhờ đó, nhiều luật, nghị quyết được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, cho rằng: Điểm nghẽn về thể chế cơ bản đã được tháo gỡ, điểm nghẽn hiện nay là ở tổ chức thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chiến lược phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Hàn Quốc tập trung mạnh mẽ vào việc đưa công nghệ này trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi quốc gia, với một tầm nhìn toàn diện từ hạ tầng, quản trị đến đời sống xã hội.

Hàn Quốc cũng phổ cập AI toàn dân qua các hình thức như cung cấp dịch vụ AI chất lượng cao miễn phí; ứng dụng sâu vào chính phủ số, quản trị công, dự báo kinh tế, y tế và giao thông thông minh; đồng thời, hoàn thiện hành lang pháp lý và đạo đức AI, gắn với công nghiệp mũi nhọn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Đề cập đến định hướng của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho biết, đó là phát triển hạ tầng tính toán và dữ liệu nội địa; đầu tư trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng dữ liệu quốc gia, coi dữ liệu là yếu tố sống còn để vận hành AI. Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ lớn trong nước nghiên cứu, phát triển các giải pháp AI phù hợp với văn hóa, pháp lý và đặc thù quản lý của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc cần trở thành một cánh tay nối dài về trí tuệ và công nghệ của đất nước; tập trung chia sẻ, chuyển giao tri thức và kinh nghiệm quốc tế, nhất là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong phát triển, làm chủ, thương mại hóa công nghệ, từ đó đề xuất mô hình, cơ chế, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, kiến tạo một khuôn khổ thể chế hiện đại, thông thoáng, đồng thời tăng cường giám sát việc thực thi các đạo luật nhất là các luật liên quan lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động phối hợp các cơ quan trong nước để xác định rõ lĩnh vực ưu tiên, những vấn đề cần tập trung giải quyết; nhấn mạnh cuộc gặp hôm nay đã mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi gặp mặt, các thành viên của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.

Các thành viên kiến nghị Việt Nam cần tập trung nguồn lực vào những công nghệ trọng điểm, chiến lược và có mục tiêu dài hạn. Việt Nam đã có định hướng rất đúng đắn thông qua Quyết định số 21 của Thủ tướng Chính phủ xác định 10 lĩnh vực công nghệ trọng điểm (như AI, bán dẫn, robot, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng mới...).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng là cần phải xây dựng thêm các chương trình quốc gia có mục tiêu 5 năm, 10 năm với sự tham gia đồng bộ của Nhà nước, trường học, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam đủ sức cạnh tranh quốc tế.

Cùng với đó là xây dựng một cơ chế để đưa kết quả nghiên cứu vào thị trường; đổi mới cơ chế liên quan tài trợ cũng như đánh giá hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D); chấp nhận rủi ro khoa học có kiểm soát.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ thành lập từ năm 2019 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy nguồn lực trí tuệ người Việt Nam trên toàn cầu phục vụ phát triển đất nước.

Sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, Mạng lưới đã có 15 mạng lưới thành viên tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm 10 mạng lưới tại nước ngoài và 5 mạng lưới trong các ngành công nghệ chiến lược, quy tụ hơn 2.000 chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, kỹ sư, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng và nhà quản lý cấp cao...

Trong chiều 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng gặp một số người bạn yêu Việt Nam và một số tổ chức đang đầu tư tại Việt Nam.