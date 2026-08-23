Xả lũ 50 hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh

Do ảnh hưởng của bão số 4, từ ngày 21/8 đến nay, trên địa bàn Quảng Ninh xuất hiện mưa lớn kéo dài, lượng nước đổ về các hồ chứa tăng nhanh. Để bảo đảm an toàn công trình và chủ động ứng phó với mưa lũ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh đã điều tiết, xả lũ tại 50/50 hồ chứa do đơn vị quản lý.

Hồ Yên Lập đạt dung tích chứa 120/127 triệu m³.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Công ty quản lý 50 hồ chứa nước lớn, với tổng dung tích trên 330 triệu m³, phục vụ cấp nước cho khoảng 27.000ha sản xuất nông nghiệp.

Do mưa lớn kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn đổ về các hồ tăng nhanh. Đến thời điểm hiện tại, 50 hồ do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh quản lý đã đạt gần 100% dung tích chứa nước theo thiết kế. Trước tình hình trên, đơn vị chủ động vận hành, điều tiết và xả lũ tại 50/50 hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn hồ, đập và khu vực hạ du.

Hồ Yên Lập thực hiện phương án xả lũ.

Trong điều kiện mưa lớn dự báo còn tiếp diễn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Yên Lập Quảng Ninh tiếp tục duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi lượng mưa, mực nước và lưu lượng nước về hồ. Đồng thời, chủ động điều tiết, xả lũ phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong thời gian mưa lũ.