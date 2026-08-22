Phường Cửa Ông kịp thời khắc phục sạt lở đất, ngập úng cục bộ

Sáng 22/8, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, một số khu vực trên địa bàn phường Cửa Ông xảy ra sạt lở đất, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân. Trước tình hình trên, phường đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lãnh đạo phường Cửa Ông kiểm tra điểm sạt lở phía sau nhà dân tại tổ 4, khu phố Cửa Ông 4.

Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 22/8, tại tổ 3, khu phố Cửa Ông 4, đoạn qua khu vực chợ Cửa Ông, một đoạn đồi khoảng 40m bị sạt lở, đất đá tràn vào nhà của 4 hộ dân. Bà Đoàn Thị Xuyến, khu Cửa Ông 4, phường Cửa Ông, cho biết: Chúng tôi đang ở trong nhà thời điểm đó, nhưng may mắn phần sạt lở chỉ nằm ở khu vực bếp, không có người. Khi nghe thấy tiếng đất cát đổ xuống, tất cả mọi người trong gia đình hô hoán nhau ra ngoài, rồi báo hàng xóm xung quanh để nhanh chóng chạy ra ngoài. Gia đình tôi đang sắp xếp ở nhờ họ hàng, một số đồ đạc đã gửi các nhà kiên cố bên cạnh.

Nhận được tin báo, các lực lượng quân đội, công an và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phong tỏa khu vực nguy hiểm, hỗ trợ người dân và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Khu vực đồi bị sạt lở cũng được phủ bạt nhằm hạn chế nước mưa ngấm xuống, giảm nguy cơ tiếp tục sạt trượt.

Sạt lở đất cũng xảy ra tại tổ 4, khu phố Cửa Ông 4 và tổ 2, khu phố Cẩm Phú 1. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ di chuyển tài sản, chủ động đưa các hộ dân tại khu vực có nguy cơ đến nơi an toàn.

Nước mưa và đất, đá từ phía đồi tràn xuống cũng gây ngập cục bộ tại một số đoạn trên tuyến đường Lý Thường Kiệt trên Quốc lộ 18. Phường Cửa Ông đã huy động phương tiện, máy móc của các doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý gần 100m³ đất, cát sạt lở, khơi thông dòng chảy. Đến khoảng 16h, giao thông trên tuyến đã trở lại bình thường.

Máy móc, phương tiện được huy động để khắc phục mưa ngập tại một số đoạn trên tuyến đường Lý Thường Kiệt trên Quốc lộ 18, khu vực phường Cửa Ông, chiều 22/8.

Ông Đỗ Thế Hiếu, Chủ tịch UBND phường Cửa Ông, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, phường Cửa Ông không có thiệt hại về người do mưa lớn và sạt lở đất đá, địa phương đã ban hành quyết định di dời khẩn cấp 20 hộ dân với 67 nhân khẩu tại các khu vực sạt lở đất đá trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ, triển khai phòng chống, ứng phó với mưa lớn kéo dài theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”; “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”; tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác cả trước, trong và sau khi có bão; tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Để ứng phó với bão số 4, phường Cửa Ông đã chỉ đạo các đơn vị đang thi công công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn phường chủ động phòng chống, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra các phương tiện thông tin đảm bảo lưu thông kịp thời cho công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức trực ban 24/24h; triển khai Kế hoạch hiệp đồng Phòng thủ dân sự tại các vị trí xung yếu đã được xác định trong kế hoạch.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc tại khu vực sạt lở tại tổ 4, khu phố Cửa Ông 4.

Ngay trong sáng ngày 22/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã kiểm tra công tác phòng chống mưa lớn kéo dài và rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, công tác ứng phó mưa hoàn lưu sau bão. Bên cạnh đó, theo dõi nắm số tàu thuyền, thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến tình hình mưa bão; tuyên truyền, vận động các chủ tàu tuyệt đối không ra khơi, bám biển trong thời gian mưa bão. Đến thời điểm này, phường đã kêu gọi trên 90 lượt phương tiện tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Người dân tại tổ 3, khu phố Cửa Ông 4 được di dời khỏi khu vực sạt lở.

Mưa lớn liên tục khiến khu vực đồi tại tổ 3, khu phố Cửa Ông 4 bị sạt, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống phía dưới.

Phường cũng thông báo rộng rãi thông tin về ảnh hưởng của cơn bão số 4 và tình hình mưa lớn diện rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền vận động nhân dân chằng chống nhà cửa; sẵn sàng triển khai các phương án phòng tránh, di chuyển dân ở những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các nhà yếu… Đồng thời, tập trung rà soát tất cả các điểm, các công trình viễn thông, công trình điện lực, các biển quảng cáo trên cao, cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo công tác phòng chống mưa bão; kiểm tra, bố trí lực lượng quản lý vận hành, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa trong trường hợp mưa lớn. Tại phường cũng đã dự trữ 30 áo phao cứu sinh, 10 phao tròn, máy phát điện và các dụng cụ, vật tư phục vụ khác; nhu yếu phẩm cần thiết đã sẵn sàng.