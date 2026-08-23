Phường Mông Dương hiệp đồng lực lượng ứng phó mưa lớn

Là một trong những địa bàn được dự báo có lượng mưa lớn, phường Mông Dương đã hiệp đồng phối hợp các lực lượng trên địa bàn chủ động tổ chức phương án phòng chống mưa bão, ngập lụt và sạt lở.

Phường Mông Dương phối hợp với Công ty Than Quang Hanh tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy một số tuyến suối thoát nước trên địa bàn thôn Khe Sím.

Với lượng mưa liên tục từ hôm qua đến nay, trên địa bàn phường Mông Dương đã xuất hiện 4 điểm ngập úng cục bộ khi thủy triều lên và sạt lở một số vị trí trên tuyến đường tỉnh lộ 329 đoạn Mông Dương - Ba Chẽ.

Triển khai phương án phòng chống mưa bão, hiện công tác khắc phục, bốc xúc đất đá sạt lở tại các vị trí trên tuyến đường tỉnh lộ 329 đã hoàn thành đảm bảo giao thông thông suốt. Địa phương cũng huy động lực lượng, máy móc phối hợp với các đơn vị ngành Than trên địa bàn, nạo vét, khơi thông các tuyến suối để chủ động tiêu thoát nước, tránh ngập úng cục bộ.

Phường Mông Dương huy động máy móc dọn đất đá sạt trượt trên tuyến đường tỉnh lộ 329.

Qua rà soát, phường Mông Dương có 5 địa điểm tiềm ẩn nguy cơ ngập úng cục bộ khi có mưa lớn và triều cường; 1 điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá. Trước diễn biến thời tiết mưa kéo dài, phường Mông Dương tiếp tục ứng trực sẵn sàng cơ động khi có tình huống phát sinh.